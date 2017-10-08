Новый тренер приморских хоккеистов отправится в Сибирь

Главный тренер ХК «Адмирал» Александр Андриевский покинул клуб. Напомним, что белорусский специалист, возглавивший тренерский штаб приморской команды чуть более двух лет назад, сам подавал в отставку в сезоне 2015/2016 года, но руководство клуба ее не приняло.
Нынешний сезон тоже складывается для «моряков» неудачно, команда плетется в хвосте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, занимая 12-е место в восточной конференции. Одержав всего пять побед, «Адмирал» имеет в активе 17 очков. Даже домашние игры «моряки» провели из рук вон плохо, проиграв три матча из четырех.
Как сообщает пресс-служба ХК «Адмирал», исполняющим обязанности главного тренера вместо подавшего в отставку Александра Андриевского стал его помощник Фредрик Стиллман. На очередном матче, который состоится завтра, 12 октября, в Новосибирске («Адмирал» играет с «Сибирью») нашу команда возглавит новый тренер.
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