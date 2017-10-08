МФЦ Владивостока поможет с трудоустройством

Новую услугу – «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и профессионального образования, ищущих работу впервые» – начали оказывать в МФЦ Владивостока.

В результате, как сообщает пресс-служба мэрии, сегодня общее количество государственных, региональных и муниципальных услуг в городских МФЦ достигло 187. Тогда как при открытии первого МФЦ Владивостока на улице Верхнепортовой, 76а в ноябре 2014 года их было всего 62.

Такое увеличение (в три раза) вызвало необходимость открытия дополнительных окон по приему заявителей. Поэтому МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Владивостока» открыл конкурсный набор специалистов-документоведов. О требованиях к претендентам и условиях конкурса можно узнать по телефону 230-34-75. Резюме следует направлять по адресу: staff@mfcvl.ru.

Напомним, что за минувшие без малого три года в МФЦ Владивостока обратилось более миллиона заявителей, которым оказано более 630 тысяч услуг, проведено более 120 тысяч консультаций, выдано более 360 тысяч документов.

При этом в МФЦ Владивостока продолжает работу единая информационно-справочная служба. Получить необходимую информацию можно по единому многоканальному телефону 8(423)230-34-84 с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00, а в воскресенье с 8.00 до 19.30. Также для обращений граждан действует адрес электронной почты городского МФЦ info@mfcvl.ru. Помимо этого, можно предварительно записаться на прием в МФЦ Владивостока через портал «Госуслуги».