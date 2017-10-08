Игорь Пушкарев: Скоро вернемся во Владивосток!

Защита главы Владивостока завершила ознакомление временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева с материалами уголовного дела.

– На прошлой неделе, в пятницу, мы подписали протокол ознакомления с материалами уголовного дела. Аналогичный протокол подписал представитель потерпевшего – МУП «Дороги Владивостока», который в очередной раз подчеркнул, что ущерб отсутствует, а муниципальное предприятие получило только прибыль от взаимоотношений с группой компаний «Востокцемент», и заявил ходатайство о прекращении дела, – сообщил адвокат Константин Третьяков РИА VladNews.

Защитник Игоря Пушкарева также отметил, что на этой неделе дело будет направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения. Если прокурор согласится с предъявленным обвинением, то дело направит в суд. Если нет, то вернет следователю для дополнительного расследования. Насколько вероятен тот или иной сценарий, адвокат не взялся прогнозировать.

Отметим, что помимо Игоря Пушкарева с материалами дела ознакомились его родной брат, экс-директор компании «Востокцемент» Андрей Пушкарев, а также бывший директор МУП «Дороги Владивостока» Андрей Лушников.

Это было уже второе подряд ознакомление с материалами уголовного дела. Первоначально стороны начали знакомиться с документами еще в мае этого года. Однако спустя несколько месяцев Андрею Лушникову было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ «пособничество в получении взятки должностным лицом», а расследование уголовного дела формально возобновлено.

Игорь Пушкарев прокомментировал в социальных сетях завершение ознакомления с уголовным делом, сообщает РИА VladNews.

«6 октября мы с адвокатами закончили ознакомление с материалами уголовного дела. На днях все документы будут отправлены в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Есть надежда на то, что в прокуратуре работают более квалифицированные кадры, которые увидят все нестыковки и вернут дело на дополнительное расследование. Но, как всегда, мы готовимся к любому варианту развития событий. Даже если в прокуратуре закроют глаза на все допущенные нарушения, это будет означать, что мы вскоре вернемся во Владивосток. Лично для меня нахождение в родном городе придаст силы отстаивать свою невиновность в столь непростой период», – написал глава Владивостока на своих страницах в социальных сетях.

Как отметил политолог Павел Наливайко, учитывая нынешние обстоятельства уголовного дела и факт поддержки прокуратурой позиции следствия в процессе предварительного расследования, высока вероятность, что утверждение обвинительного заключения пройдет быстро, а Игорь Пушкарев вернется во Владивосток до конца 2017 года.