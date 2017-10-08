Флотским новобранцам поможет учение товарища Фрейда

Тихоокеанский флот готовится к приему молодого пополнения – более 1300 призывников скоро прибудут к месту несения службы.

В частности, в рамках подготовки к прибытию новобранцев в соединениях и воинских частях флота обновляется учебно-материальная база для проведения занятий. Для офицеров и сержантов проведены специальные сборы, в ходе которых они изучили особенности работы с молодым пополнением, уточняет пресс-служба ТОФ.

На занятиях командиры подразделений, создающихся из молодого пополнения, получили необходимые консультации и рекомендации от психологов, военных врачей и работников военной прокуратуры. Основное внимание при работе с молодежью будет уделено социальной адаптации к новым условиям. Новобранцы будут находиться под пристальным наблюдением армейских психологов, которые окажут им необходимую помощь и поддержку в становлении в воинских коллективах.

Всего в ходе осенней призывной кампании 2017 года соединения и воинские части ТОФ пополнят более 1300 человек из разных регионов России и около 1100 младших специалистов.