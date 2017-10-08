От химика до лирика

Галерею «Арка» благословили ветер перемен и правнучка владельца дома на Светланской

Сегодня творческую, художественную, богемную жизнь Владивостока без галереи современного искусства «Арка» никто просто не представляет. Это уютный дворик в историческом центре на Светланской знают и любят и художники, и завсегдатаи вернисажей, и поклонники кино, и просто те, кто любит искусство…

Вот и в программе Владивостокской биеннале визуальных искусств выставка в «Арке» Евгения Макеева и Валерия Хижняка занимала одно из ведущих мест.

И Вера Глазкова, владелица «Арки», давно уже медийное лицо, человек, которого знают, уважают, ценят…

Прощай, наука

– Вера, вы – галерист, человек искусства. Знаю, что родились в Сибири, во Владивосток приехали уже взрослым человеком… «Арка» – мечта вашего детства?

– Ну что вы… В школе я сначала мечтала быть филологом, всегда любила русский язык, хорошо писала сочинения. Потом, уже в старших классах, поменяла предпочтения и хотела стать врачом. А чтобы поступить в медицинский, нужно хорошо знать химию. Стала уделять этому предмету много внимания, да у нас в школе еще и учитель хороший был… В итоге поступила на химико-технологический факультет Томского политехнического института. А специализация у меня очень узкая и необычная, в советское время всего пять вузов готовили химиков этого направления – «химия и технология биологически активных соединений». Я окончила вуз, работала по специальности, моя работа привела меня на берега Японского моря во Владивосток, в институт биоорганической химии. Я писала диссертацию, у меня были замечательные наставники и коллеги…

Как говорится, ничто не предвещало крутого поворота в жизни. Хотя… Всегда, с детства, я любила художественное искусство, покупала альбомы, рассматривала, ходила на выставки…

Когда мы с мужем обосновались во Владивостоке, у нас появились друзья, компания… Очень подружились с Мариной и Сашей Куликовыми. Марина как раз окончила институт искусств, стала дипломированным искусствоведом. Саша – художник. И мы вращались в этом кругу – художники, фотографы, богема…

Впервые понимание того, что я хотела бы заняться галереей, пришло в начале 90-х. Да, это было тяжелое время. В академии наук все стало тоже непросто. Я в 1990-м защитила диссертацию, а уже в 1994-м стала думать о галерее. Меня поддерживал муж, а главное – в стране изменилась ситуация, подул тот самый ветер свободы… К тому времени Саша Городний уже занимался формированием своей коллекции, проводил выставки. В Москве вовсю открывались галереи, подчеркну: не салоны, а галереи. Я много читала, изучала вопрос. И в 1994 году четко поняла: ухожу из института, открываю галерею. Именно галерею, не салон. Не буду продавать, буду вести экспозиционную, просветительскую деятельность и представлять наших художников на арт-ярмарках в столице. Ведь к тому времени во Владивостоке было много художников, хороших, но известных публике не так, как они того заслуживали…

Марина Куликова познакомила меня с Сергеем Симаковым, Александром Пырковым, Андреем Камаловым, потом мы познакомились с Михаилом Павиным, Виктором Федоровым… Эти художники представляли то направление, которое мне было интересно, которое хотелось развивать, привлекая молодые таланты, занимаясь их поисками. Много позже, когда я познакомилась с московской арт-сценой, поняла: нужно еще и обязательно привозить во Владивосток интересных художников, фотографов, показывать их работы в нашем городе.

Стараниями многих…

– К тому времени во Владивостоке уже существовал «Артэтаж»…

– Да. Так что не буду говорить, что придумала нечто невероятное. Но я могла предложить художникам новый формат выставочного пространства. Меня многие поддержали, помогли, в том числе и художники. Может быть, вначале мы все по-разному смотрели на то, какой будет моя выставочная деятельность. Но каждый испытывал какие-то свои надежды на нее. И я очень благодарна Александру Пыркову, Виктору Федорову, которые давали правильные, мудрые советы.

Да, было столько сомнений. Все-таки я человек из другой среды, из науки. Во мне шла постоянная борьба. Но линия судьбы вывела меня, как я теперь понимаю, на правильный путь. Подчеркну: это не столько моя заслуга или моего супруга, который всегда поддерживал меня финансово, но и многих других людей.

– Как появилось в вашей жизни это помещение в уютном дворике на Светланской?

– Первая выставка моей галереи состоялась в ДКЖД в мастерской Сергея Симакова. Он тогда сказал: если решила, то не надо время терять, бери мою мастерскую и делай выставку. И 1 апреля 1995 года мы провели ее. Но я сразу же начала искать помещение для галереи, потому что понимала: мастерская – это временно по многим причинам – от юридических до моральных. Заявить о себе – да, хорошо, но строить работу на базе мастерской – нет, это невозможно. Если ты собираешься работать всерьез, сделать галерею популярной и доступной, нужно собственное помещение.

Поиски места для галереи затянулись, в том числе и потому, что в 1995 году у меня родился сын, так что было немного не до того… Помещение в историческом центре появилось случайно и даже банально: я увидела объявление в газете. Мы пришли, посмотрели… Конечно, были сомнения: во дворе, в арке, нет прямого выхода на Светланскую. Да и двор тут был, если вы помните, той еще красоты – мусорные баки, сараи. Но что-то в этом месте было такое… Мы с мужем советовались, думали и решились – купили. И оказалось, что это помещение, этот двор словно ждали, когда же здесь появится галерея. Со временем нам многое удалось изменить, и сегодня дворик «Арки» имеет уже совсем иной вид.

Кстати, дом, в котором мы располагаемся, исторический. Когда-то это был доходный дом некоего Медведева. Лет 16-17 назад к нам даже его наследница приходила, пожилая такая англичанка. Сказала, что ей очень приятно, что в доме прадеда не просто квартиры, а именно творческое пространство… Благословила, в общем.

– Вы наверняка помните первую выставку на Светланской, 5 как вчера…

– Именно так. 28 декабря 1997 года. Было очень много посетителей, пришли едва ли не все художники Владивостока. Я показала те работы, которые успела за это время приобрести. На первой выставке были выставлены Александр Пырков, Андрей Камалов, Владимир Старовойтов, Сергей Симаков, Виктор Федоров – словом, все, с кем я открывала галерею.

Дорогу эксперименту

– «Арка» на Светланской открылась в декабре 1997-го. А летом 1998-го…

– …грянул кризис. Я до сих пор вспоминаю все это с дрожью. Казалось: все, конец. Но в 1999 году я попала на проект «Культурный герой XXI века», проводимый одним из благотворительных фондов. Туда приглашали и театральных деятелей, и музыкантов, и художников. Было столько интересного общения, столько знакомств, что я словно новый импульс получила, вернулась окрыленная. А следом, в 2000-м, снова открылась погибшая было в 1998-м ярмарка «Арт-Москва». И процесс пошел. Для московских галерей нулевые вообще были годами процветания, ну и периферийные галереи тоже понемногу стали приходить в себя. Я снова стала летать на ярмарки, и художники, которых я представляла, получали такой заряд творческой энергии, такой импульс! Они попадали в прекрасные коллекции: например, инсталляция Кати Кандыбы теперь находится в ГЦСИ, фотографии Михаила Павина – в Мультимедиа-арт музее и в коллекции Ассоциации берлинских галерей, Александра Пыркова отметили в Берлине… Эти семь лет ярмарок были тяжелыми, но очень важными.

Но во Владивостоке все равно не появилось арт-рынка. Со временем я поняла: усилий одного человека тут просто недостаточно.

– И вы перестали представлять приморское искусство в столице…

– Да. Поэтому, когда открылся ЦСИ «Заря» и его куратор Алиса Багдонайте заговорила о проекте «Край бунтарей», об идее собрать лучшие работы лучших современных приморских художников, чтобы показать их сначала во Владивостоке, а потом в Москве, я была счастлива и участвовала в реализации идеи! Мы показали и здесь, и в Санкт-Петербурге, и в Москве лучших приморских художников современного искусства, тех, с кем я прошла такой долгий путь. «Край бунтарей» – сбывшаяся мечта.

– Около десяти лет назад вы отказались от коммерческой деятельности с художниками.

– Да. Решила: окончательно перенаправляю концепцию галереи на просветительскую деятельность. Я и до этого проводила выставки не только тех художников, кто работает в направлении современного искусства, но и тех, кто пишет в традиционной манере. Мне всегда казалось важным показывать весь срез искусства. Ведь не так много во Владивостоке выставочных залов, чтобы уходить в узкий сегмент.

Так что 2008 год стал для галереи переломным. С тех пор я больше обращаю внимание на то, что нужно показать городу. Представляю и молодых художников, и современное искусство, и тех, кто уже вполне может определяться как друг «Арки».

– Прислушивались ли вы к мнению публики? Не все ведь воспринимают современное искусство…

– В основном не воспринимают. Да, на выставки современного искусства приходит не очень много зрителей. Но повторюсь: я вела свою линию, особенно если считала важным показать тот или иной проект, того или иного художника. Каждому времени – свое искусство. Нельзя сегодня повторить пейзаж Левитана, нельзя написать так же. Воздух другой, цвета другие, эмоциональное состояние и знания художника другие! И даже та же натура, что у Левитана, будет звучать иначе. Современное искусство может нас обогатить, дать нам простор для размышлений…

– С момента открытия галереи и даже раньше вы стали публичным человеком. Приходилось ломать себя?

– Для меня это был сложный процесс, на самом деле я человек непубличный, закрытый. Но я училась. На своем опыте, на примере других. И часто не получалось, мне нередко было эмоционально тягостно. Но я просто шла дальше.

– Галерее скоро 20 лет. Вы строите планы на будущее?

– Конечно. Я бы хотела работать дальше, а главное – рассказать историю «Арки». Ведь так много материалов, такой большой архив. Сегодня я работаю над книгой об «Арке». Потихоньку, понемногу собираю и систематизирую материал. Планирую выставки на будущий год. Дальше не загадываю, но мечтаю. И очень приятно, что ко мне постоянно обращаются с предложениями о сотрудничестве, рассказывают о новых проектах. Если же говорить о стратегии, то «Арка» останется просветительской галереей, но мне бы хотелось, чтобы она чаще становилась площадкой для эксперимента. Вот так. Надеюсь, что все получится.