Со Змеинки до Седанки

Автобусам маршрута № 1 во Владивостоке продлили маршрут. Они стали ходить до остановки «Седанка» на постоянной основе, сообщили «В» в управлении транспорта администрации города. Решение было принято после изучения пассажиропотока на маршруте.

Эксперимент с продлением маршрута стартовал 7 августа. С такой просьбой в управление транспорта не раз обращались пассажиры, подтверждает пресс-служба мэрии. Пойдя навстречу пожеланиям горожан, было принято решение на два месяца продлить маршрут и вместо остановки «Академическая» сделать конечной «Седанку». Пассажиры нововведение восприняли положительно, о чем свидетельствовали многочисленные телефонные звонки и обращения в управление транспорта. При этом не нарушился интервал движения автобусов, так как автотранспортное предприятие, обслуживающее маршрут, смогло вывести на него несколько дополнительных машин.

Эксперимент признан успешным. В реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом внесены изменения в наименование маршрута. Сегодня он значится как «Седанка – Окатовая – Змеинка».