Ровесники динозавров оказались голубых кровей

Прямым путем из южноазиатских морей прибыла во Владивосток, в Приморский океанариум, группа редких гидробионтов – мечехвостов.

Месяц назад они были выловлены близ Тайваня и перед отправкой в Россию прошли карантин. Животные хорошо перенесли перелет. В океанариуме их поначалу поместили в научно-адаптационный корпус. Было важно приучить мечехвостов к низкой температуре воды, так как в экспозициях она составляет 22–23 градуса, а также провести противопаразитарную обработку и подобрать рацион, поясняет пресс-служба океанариума.

Если мечехвостов, привезенных полтора года назад первой партией, долгое время приходилось доставать из воды и кормить вручную с помощью пинцета, то с нынешним пополнением было проще. Новички сразу стали брать корм со дна, как делают это в природе. В их рационе – ракообразные, двустворчатые моллюски, рыба.

Мечехвостов считают ровесниками динозавров: они живут на Земле сотни миллионов лет. Причем, судя по найденным окаменелостям, практически не изменились. Поэтому содержание таких «живых ископаемых» в экспозиции «Эволюция жизни в океане» более чем логично. Здесь мечехвосты живут в неглубоком аквариуме со слоем грунта на дне, в который любят закапываться.

Специалисты океанариума намерены наработать опыт искусственного воспроизводства мечехвостов.

Справка «В»

В мире насчитывается пять видов мечехвостов. В Приморском океанариуме живет один – Limulus polyphemus. Он обитает в тропических и субтропических морях недалеко от берега на глубине 10–40 метров. Достигает 75 см в длину при диаметре панциря 25–30 см.

Тело мечехвоста сверху покрыто панцирем, состоящим из двух взаимно подвижных частей. Передний щит напоминает подкову. Сзади расположен длинный прочный шип, служащий органом опоры.

У мечехвостов голубая кровь. В ней нет гемоглобина, который переносит кислород. Его заменяет гемоцианин. Из-за присутствующей в нем меди при контакте с воздухом кровь становится синей.