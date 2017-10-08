Музыканты аплодируют писателю

Вокально-симфонический концерт, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения Алексея Толстого, состоится в Большом зале Приморской сцены Мариинского театра 13 октября.

Солисты оперной труппы, хор и симфонический оркестр под управлением Павла Смелкова представят программу из произведений русских композиторов, созданных на стихи или по мотивам поэтического творчества выдающегося русского писателя.

Многие отечественные композиторы XIX века высоко ценили лирику и часто обращались к творчеству Алексея Толстого. Всем известны великолепные романсы Чайковского («Средь шумного бала», «Благословляю вас, леса»), Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье»), Мусоргского («Горними тихо летела душа небесами»), Бородина («Спесь») и многих других авторов.

Кроме популярных произведений на слова Толстого на концерте прозвучат также малоизвестные опусы, среди которых оркестровая песня Аренского «Волки», создававшаяся специально для Федора Шаляпина. Ценителей инструментальной музыки ждет исполнение редко звучащей ранней симфонической поэмы Рахманинова «Князь Ростислав», в основе которой лежит сюжет одноименной баллады Толстого.

В завершение вечера прозвучит одна из жемчужин мировой хоровой музыки, которую по праву называют «русским реквиемом», – кантата Танеева «Иоанн Дамаскин». В качестве текста композитор использовал фрагмент одноименной поэмы Толстого, представляющий собой размышления византийского монаха VIII века о смерти.