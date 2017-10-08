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Новости

Красота с интеллектом захватит Русский остров

Очный этап всероссийского конкурса «Краса студенчества России» пройдет на базе кампуса ДВФУ с 1 по 6 ноября. Девушки со всей страны будут бороться за титул самой талантливой и грациозной студентки, сообщает краевая пресс-служба.

Основные отборочные туры пройдут 1 и 2 ноября. Программа состязаний включит в себя конкурс эссе, самопрезентацию участниц, деловую игру, конкурс творческих номеров, а также Free Dance, в котором девушки будут повторять движения из видео, полученного накануне.

По результатам отборочных туров будут определены 12 финалисток, которые примут активное участие в красочном заключительном шоу 6 ноября. В ходе финала девушкам предстоит пройти еще ряд испытаний.

Как подчеркивают организаторы мероприятия, главная отличительная особенность «Красы студенчества России» в том, что это не конкурс красоты. Здесь оцениваются талант, грациозность, интеллектуальный багаж конкурсанток. Важной особенностью является также то, что девушка представляет не субъект России, а образовательное учреждение.

Автор : Отдел новостей «В»

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