Физрук из Владивостока получил награду в Кремле

Владивостокский учитель физкультуры Валерий Думлер отмечен кубком и премией на закрытии Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017», сообщает пресс-служба мэрии.

Закрытие Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017» состоялось в Кремле в День учителя, 5 октября. В ходе торжественной церемонии были награждены победители и лауреаты конкурса со всей страны. Учителю физкультуры из Владивостока Валерию Думлеру вручен специальный приз имени Геннадия Селезнева «За настойчивость в достижении цели». Награду – кубок и премию в размере 100 тысяч рублей – вручили главный редактор «Учительской газеты» Петр Положевец и глава комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Зинаида Драгункина.

Как писал «В», Валерий Думлер преподает физкультуру и основы безопасности жизнедеятельности в школе № 82. Стаж его педагогической работы 37 лет. В этом году педагог вошел в тройку призеров в городском этапе конкурса «Учитель года», а затем на краевом этапе занял первое место.

– Никакой революции в моих методиках нет, – говорил корреспонденту «В» Думлер. – Как и в любой другой школе, занятия по физкультуре ведутся в соответствии с учебной программой, рекомендованной Минобрнаукой. Ученики 82-й школы так же, как все, играют в волейбол (девочки, к слову, в этом году взяли бронзу на городских соревнованиях, да и мальчишки регулярно занимают призовые места), баскетбол, занимаются легкой атлетикой. Но преподаватели вправе эту программу дополнять. Валерий Думлер, например, занятия для старшеклассников дополнил упражнениями из гиревого спорта для развития силы.

– Я хочу видеть своих учеников успешными в учебе и в будущей взрослой жизни. И это стремление побуждает меня к работе над собой, ведь нельзя научить тому, чего не знаешь и не умеешь сам. Я давно определил главный принцип в работе учителя – обучать и воспитывать собственным примером, – сказал учитель физкультуры, который еще очень любит поэзию, а Есенина может декламировать абсолютно с любого места.