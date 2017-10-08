Пункт назначения: от судьбы не уйти?

Эти люди чудом избежали гибели в страшных катастрофах. Но смерть все равно пришла за ними...

Сюжет знаменитого голливудского триллера «Пункт назначения», в котором смерть догоняет жертв, случайно избежавших гибели при крушении самолета, не выдуман. Вот только несколько зловещих историй из реальной жизни, которые могли бы стать сюжетом для продолжения этого фильма ужасов.

Дэвид Фурр, 18 лет

13 декабря 1977 года из-за плохой погоды рейс 216 авиакомпании Air Indiana из Эвансвилла в Нэшвилл задерживался на три часа. В зале ожидания томилось 26 пассажиров. Половина из них – баскетбольная команда местного университета. В столице штата Теннесси им предстояло сразиться с другой командой.

Спустя полторы минуты после взлета самолет врезался в землю на краю аэропорта. Причинами трагедии эксперты назвали действия пилота и перегрузку багажного отделения. Отмечалось, что ошибка в управлении не привела бы к крушению, если бы не вес багажа, сместивший центр тяжести самолета. Выживших не осталось.

Единственного члена команды, первокурсника Дэвида Фурра, не явившегося на рейс из-за травмы лодыжки, можно было бы считать настоящим счастливчиком. Но пережить товарищей ему удалось всего на две недели. Возвращаясь домой после праздничного матча из Ньютона, штат Иллинойс, Дэвид, его 16-летний брат и все члены баскетбольной команды «Фиолетовые тузы» (Purple Aces) погибли в автомобильной аварии: их автобус столкнулся с машиной, которой управлял нетрезвый водитель.

Хильда Иоланда Майоль, 26 лет

Когда террористы нанесли удар по Всемирному торговому центру 11 сентября 2001 года, Хильде Иоланде Майоль улыбнулась удача: она сумела выбежать из ресторана на первом этаже, где работала.

К сожалению, ее везение длилось всего два месяца. Она была одним из пассажиров аэробуса A300B4-605R авиакомпании American Airlines, который 12 ноября, почти день в день после трагедии (9 сентября), разбился вскоре после взлета из международного аэропорта имени Кеннеди. Самолет выполнял рейс № 587 из Бостона через Нью-Йорк в Санто-Доминго (Доминиканская Республика) и упал на нью-йоркский район Квинс. Все 260 пассажиров погибли.

26-летняя Хильда Майоль летела домой в Доминикану, чтобы отдохнуть со своей матерью и двумя детьми, покинувшими Нью-Йорк двумя неделями раньше.

Элзи Уоррен, 70 лет, и Филис Джин Райдингс, 52 года

В 2007 году полет на самодельном самолете едва не стоил жизни двум членам Ассоциации экспериментальной авиации – Элзи Уоррену и его дочери Филис Джин Райдингс. Загоревшемуся во время полета летательному аппарату удалось приземлиться в поле. После аварии Райдингс объясняла их спасение уровнем подготовки отца: более 50 лет он строил авиационные двигатели, работал по субподрядам Boeing для НАСА и участвовал в строительстве оборудования для космической программы Gemini.

Увы, конструкторский опыт отца не уберег семью от трагедии четыре года спустя. Утром 7 мая 2011 года 70-летний Уоррен и 52-летняя Райдингс направлялись на авиашоу в город Темпл, штат Техас. При взлете кабина Ravin 500 – любительского самолета, существовавшего в мире всего в 23 экземплярах, задымилась. Запросив аварийную посадку, пилоты попытались приземлиться, но потерпели крушение. Самолет огненным шаром рухнул всего в 800 метрах к северу от аэродрома в городе Конрое (Conroe), Техас. Когда спасатели добрались до обломков, в живых никого не было.

Джессика де Лима Рол, 21 год

Девушка избежала смерти благодаря принятому в последнюю минуту решению остаться дома вопреки планам, но через неделю погибла в ДТП.

В январе 2013 года 21-летняя Джессика де Лима Рол помогала организовать вечеринку для студентов в ночном клубе «Поцелуй» в Санта-Марии (Бразилия) и продавала билеты на нее. Но когда она уже была готова выйти из дома, чтобы тоже повеселиться, позвонил ее бойфренд, 20-летний Адриано Стефанель, живший в другом городе, и умолял любимую не ходить в клуб. Несмотря на то что на вечеринку пошло большинство ее друзей, Джессика выполнила просьбу парня и осталась дома.

Несколько часов спустя в «Поцелуе» произошел пожар: в результате запуска на сцене фейерверков загорелась строительная пена на крыше клуба. Многие задохнулись из-за токсичного дыма, другие погибли во время давки в дверях, пытаясь спастись от огня. Это был самый ужасный пожар в ночном клубе за последние десять лет. Погибли 238 человек.

Всего пять дней спустя Джессика отправилась в город, где в то время работал ее парень, они планировали вернуться вдвоем через два дня. Но пара сумела проехать всего несколько километров – их «Фольксваген» столкнулся с грузовиком.

Е Мэн Юань, 16 лет

6 июля 2013 года из-за ряда ошибок, допущенных пилотами при снижении и посадке, в международном аэропорту Сан-Франциско разбился Boeing 777 компании Asiana Airlines, следовавший из Сеула. При ударе о землю от самолета оторвались хвостовая часть и левый двигатель. Проскользив днищем по взлетно-посадочной полосе, лайнер резко подпрыгнул вверх, развернулся на 360 градусов и скользил еще несколько метров до полной остановки. Правый двигатель загорелся, огонь начал распространяться по фюзеляжу.

Из 307 человек, находившихся на борту, погибли лишь трое – китайские школьницы, направлявшиеся в летний религиозный лагерь в США. Двоих выбросило из задней части самолета после поломки корпуса при крушении (позже эксперты заключили, что девочки могли бы выжить, будь они пристегнуты). Третьей же их подруге удалось пережить падение и дождаться приезда спасателей.

16-летняя Е Мэн Юань лежала на взлетно-посадочной полосе в девяти метрах от самолета – под слоем пожарной пены, которой ее опрыскал первый эшелон реагирования. Двое бойцов управления пожарной охраны Сан-Франциско увидели девочку, лежавшую на бетонке в позе эмбриона, и предположили, что она мертва. Однако медики позже определили, что школьница все еще была жива. Но в суете заметить ее было нелегко. Сдавая назад, одна из машин спасателей проехала по ней, что и стало причиной смерти.

Иоанна Ганталер, пенсионерка

Через 32 года после катастрофы в Эвансвилле и трагедии Дэвида Фурра мир облетела история об итальянке Иоанне Ганталер и ее муже Курте: им, как писали газеты, повезло опоздать на рейс Air France 447 из Рио-де-Жанейро в Париж. 1 июня 2009 года произошла крупнейшая катастрофа в истории авиакомпании: упав в Атлантический океан, лайнер Airbus A330 унес жизни всех 216 пассажиров и 12 членов экипажа (расследование причин крушения заняло три года).

Спустя две недели мировые СМИ пересказывали историю об автомобильной аварии с участием итальянской четы: смерть догнала Иоанну в австрийском городке Куфштайне. Автомобиль, которым управляла женщина, столкнулся с грузовиком.

Однако выживший после столкновения Курт Ганталер неожиданно опроверг растиражированный слух о неудавшемся рейсе из Рио – по его словам, в тот день они с женой и не собирались лететь самолетом Air France, а благополучно пересекли океан на борту самолета испанской авиакомпании Iberia, который вылетел из Сан-Паулу. Доказательств он не предоставил.

Справка «В»

«Пункт назначения» (Final Destination) – серия фильмов ужасов, созданная американскими продюсерами Джеймсом Вонгом и Гленом Морганом. Основана на неиспользованном сценарии одного из эпизодов телевизионного сериала «Секретные материалы» 1995 года. Первый фильм вышел в 2005-м, всего снято пять самостоятельных серий. Основная тема каждого из фильмов – фатализм, невозможность победить смерть. Первоначально по сюжету герои обманывают свой рок много раз. Но смерть сама отслеживает и убивает жертв, которым удалось избежать заготовленной для них судьбы.



