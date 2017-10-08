ЛДПР: Хватит «дружить», пора договариваться

Европейские народы попытались «дружить», объединившись в ЕС. Потом ЕС решил «дружить» с беженцами, которые сами ни с кем «дружить» не собираются, а стремятся всюду навести свои порядки. Если, конечно, считать порядками то, что они там устроили.

Но можно сказать, что нет худа без добра. Прежде всего именно беженцы явились той последней каплей, которая переполнила чашу терпения простых европейцев. И простые европейцы поняли: «дружить» не получится. Теперь Великобритания вышла из ЕС, Шотландия стремится отделиться от Великобритании, а Каталония – от Испании. В Каталонии чуть ли не революция: народ устроил референдум, испанская полиция ответила побоищем. Короче, «западная демократия» во всей красе.

Демократия против «дружбы»

Впрочем, о западной демократии можно говорить и без кавычек, если иметь в виду, например, Германию. Прошедшие выборы в Бундестаг ознаменовались успехом партии «Альтернатива для Германии». И партия эта выступает прежде всего против пресловутой «дружбы народов» – против беженцев и за выход Германии из ЕС.

Эти выборы впечатлили лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Никаких нарушений, никаких подозрений в фальсификациях, сформировано коалиционное правительство. России, уверен лидер ЛДПР, нужно ориентироваться на такую же модель: «Это настоящая демократия. Все партии, которые участвовали в выборах, более или менее довольны. Никто результаты не оспаривает, все празднуют. И это притом что ни одна партия не получила больше 33%. А у нас правящая партия получила 70%, но никакой радости на лицах я не вижу. Потому что они понимают, что такой их результат не стоил бы и 10% на выборах в Германии».

Ранее Владимир Жириновский предлагал изменить систему подсчета голосов на парламентских выборах в России по аналогии с немецкой системой. И, разумеется, лидер ЛДПР отметил, что третье место по итогам выборов заняла «Альтернатива для Германии» – правая партия, которая выступает против безграничного приема мигрантов: «Это никакие не нацисты, как их пытаются заклеймить. Это нормальная, правая, национально ориентированная партия. С такой партией в парламенте немецкий народ будет лучше представлен, работа Бундестага будет отражать все страты общества».

ЛДПР и правый консерватизм

Но, разумеется, партия «Альтернатива для Германии» не является европейским пионером правого консерватизма. ЛДПР сформулировала принципы правоконсервативной идеологии еще 30 лет назад. И сегодня правые партии значительно усилили свое влияние в Европе.

Владимир Жириновский считает, что многие современные проблемы Старого Света – это наследие коммунизма, левой идеологии. «Коммунистические учения были замечательно прописаны: изобилие, новый человек. Но на практике как вообще можно было ставить так вопрос: «Мы воспитаем нового человека». Тюрьма только может воспитать нового человека – рецидивиста. А в гражданской жизни никого власть воспитать не сможет. И коммунизм, основанный на таком ошибочном восприятии мира, рухнул вместе с огромной страной СССР. А теперь эти же идеи рушат Европу», – подчеркнул лидер ЛДПР.

Именно поэтому сегодня в странах Евросоюза все сильнее звучат голоса правых. «Мы – ЛДПР – первыми, еще 30 лет назад выступили против левой идеологии, которая была построена на интернационале, эфемерном понятии «дружба народов», содержании половины мира. И кто сегодня побеждает в Европе? Такие же, как мы, консервативные правые силы! Какой у них главный лозунг? Никому не помогать, все ресурсы – в страну», – говорит Владимир Жириновский.

Но именно на этом уже давно настаивает ЛДПР: никому помогать не нужно – все ресурсы направить внутрь России. Правоконсервативные партии Европы выступают против засилья мигрантов. Об этом также давно говорит ЛДПР: зачем нам мигранты, когда у нас свои рабочие есть. Правые консерваторы настроены против исламизации Европы, поскольку защищают свои традиционные ценности. Владимир Жириновский отметил, что это – естественное желание человека: «По сути, мы научили Запад, как защищать свои государства, и теперь в большинстве парламентов Европы есть фракции правоконсервативных партий. Ведь я к ним много лет приезжал, выступал в Совете Европы, и они много раз были здесь, встречались с нами. Вот и результат».

Украина – жертва «дружбы народов»

Наша страна еще долго будет расхлебывать печальные последствия политики «дружбы народов». Самый очевидный пример – Украина.

Разумеется, украинская катастрофа во многом возникла по вине Запада. Владимир Жириновский указывает: «Запад стремится оторвать у России часть земель. Нефть и газ много где есть, а вот территория в дефиците. Запад хочет, чтобы Украина пошла по пути Чехии, где давно ничего славянского, чисто чешского нет. Немецкие заводы, немецкое пиво, немецкая речь повсюду. И сами чехи исчезнут лет через 100–150, как исчезли славяне в Южной Австрии».

По тому же принципу, отметил лидер ЛДПР, действует нынешняя власть на Украине: «Сейчас запрещают русский язык в школах, чтобы окончательно выдавить русских из страны. И этот процесс запущен давно, ведь сегодня на Украине только 8 миллионов русских, а раньше было 30 миллионов. А если возьмем царский период: там 99% населения были русские, никаких украинцев вообще не было. Само понятие «украинец» появилось только в 1890 году».

Но виноват, указывает Владимир Жириновский, не только Запад: «В Госдуме в декабре 1998 года все фракции, кроме ЛДПР, активно поддержали договор о дружбе с Украиной, который закреплял международные границы этой страны. Мы предупреждали, что это ничем хорошим не закончится. Я приходил выступать в Совет Федерации, уговаривал, чтобы хотя бы сенаторы заблокировали, но и они проголосовали за договор».

Главной же причиной катастрофы на Украине стала идея «дружбы народов», введенная еще большевиками. Владимир Жириновский подчеркивает: «Самые теплые отношения могут быть между странами, но нигде это не называют дружбой народов. Два человека не всегда дружить могут, у соседей, родственников, мужа с женой могут быть конфликты, а тут, оказывается, целые народы дружат! На базе чего такая дружба? Можно годами содержать какую-то страну с ее народом, но дружбы все равно не возникнет, потому что жители этой страны хотят другой хлеб с другой солью, с другим флагом. Никогда не получится купить дружбу народов».

Украина, как известно, в Советском Союзе жила лучше всех республик. Было построено огромное количество предприятий, зарплаты превышали средний уровень по стране. Тем не менее в 1991 году за выход Украины из СССР проголосовали 239 депутатов Верховной Рады Украины. Владимир Жириновский напоминает, что все эти депутаты по партийной принадлежности были коммунистами Украины: «А как же интернационал, как же дружба народов? Только страна шатнулась – все разбежались. Коммунисты создали государство СССР в 1922 году, и они же сами разорвали эту страну на 15 частей в 1991 году. В 1997 году – договор о дружбе, а в 2017 году – русские, пошли вон отсюда! Прямо объявить, что не хотят больше русских видеть на Украине, они не могут, но закроют все русские школы, создают условия, когда жить в такой стране русским невозможно».

Не только «дружба»

Но если «дружба народов» – понятие ложное и опасное, то взаимное уважение между народами возможно и желательно. В частности, лидер ЛДПР выразил глубокое уважение народу Китая и отметил, что Китайская Народная Республика является одной из величайших держав мира, заслужившей это звание своими достижениями во всех сферах деятельности: «Сегодня Китай – это могущественная держава, одно из величайших государств мира. Россия, Америка, Китай. Но если Америка пользуется плодами чужих усилий, то КНР живет за счет собственных сил и трудолюбия. Китай может похвастаться огромными достижениями науки, техники, культуры. И народ замечательный – все хорошо знают историю России, русскую литературу, русские обычаи. Мы добрые соседи, и мы никогда не будем воевать. Мы всегда будем дружить и сотрудничать».

Лидер ЛДПР добавил, что Китай сумел внести огромный вклад в развитие мировой экономики, став первым по ВВП, повысил общую мощь страны и стал весомым игроком на мировой политической арене.

Помимо уважения также существует страх, которому нельзя поддаваться. Владимир Жириновский напомнил, что США постоянно пытаются навязать России политику страха, снова стремятся втянуть Россию в гонку вооружений, намереваясь повторить сценарий 80-х годов: «Мы уже были самой сильной в мире страной, нам никто не угрожал, и все нас боялись. Тогда Горбачев пошел на сокращение мощности, на разоружение. Сейчас мы опять достигли высокой точки вооружения, и нам опять пытаются навязать прежний сценарий, который понравился Вашингтону. Они ведь как думают: запускаем гонку вооружений, огромные траты, падение цен на нефть, экономический кризис, и Россия теряет позиции на международной арене. Но не дождутся!»

Военный бюджет США этого года, по данным различных источников, составил 690 миллиардов долларов – он самый большой в мире. Логично, что попытки нарушить стратегическую стабильность будут продолжаться, поскольку крупным финансовым структурам в Америке, которые стоят за оборонной промышленностью, выгодно и дальше увеличивать расходы на эту сферу.

Американцы – игроки, их интересуют только деньги. Сейчас они уже потратили баснословные суммы, у них оружие, и тут выясняется, что русские их снова обгоняют. И начинается блеф, сплошное казино – как бы компенсировать деньги за новое оружие и чтобы у русских ничего подобного не было.

Итак, ЛДПР подчеркивает: надо уважать другие народы, чтобы они уважали нас. Не надо никого бояться: пусть лучше боятся нас. Надо со всеми договариваться, стремиться прийти к взаимной выгоде. Но не надо ни с кем «дружить»: просто потому что «дружбы народов» не существует.