ЛДПР: Хватит «дружить», пора договариваться

Но можно сказать, что нет худа без добра. Прежде всего именно беженцы явились той последней каплей, которая переполнила чашу терпения простых европейцев. И простые европейцы поняли: «дружить» не получится. Теперь Великобритания вышла из ЕС, Шотландия стремится отделиться от Великобритании, а Каталония – от Испании. В Каталонии чуть ли не революция: народ устроил референдум, испанская полиция ответила побоищем. Короче, «западная демократия» во всей красе.
Демократия против «дружбы»
Впрочем, о западной демократии можно говорить и без кавычек, если иметь в виду, например, Германию. Прошедшие выборы в Бундестаг ознаменовались успехом партии «Альтернатива для Германии». И партия эта выступает прежде всего против пресловутой «дружбы народов» – против беженцев и за выход Германии из ЕС.
Эти выборы впечатлили лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Никаких нарушений, никаких подозрений в фальсификациях, сформировано коалиционное правительство. России, уверен лидер ЛДПР, нужно ориентироваться на такую же модель: «Это настоящая демократия. Все партии, которые участвовали в выборах, более или менее довольны. Никто результаты не оспаривает, все празднуют. И это притом что ни одна партия не получила больше 33%. А у нас правящая партия получила 70%, но никакой радости на лицах я не вижу. Потому что они понимают, что такой их результат не стоил бы и 10% на выборах в Германии».
Ранее Владимир Жириновский предлагал изменить систему подсчета голосов на парламентских выборах в России по аналогии с немецкой системой. И, разумеется, лидер ЛДПР отметил, что третье место по итогам выборов заняла «Альтернатива для Германии» – правая партия, которая выступает против безграничного приема мигрантов: «Это никакие не нацисты, как их пытаются заклеймить. Это нормальная, правая, национально ориентированная партия. С такой партией в парламенте немецкий народ будет лучше представлен, работа Бундестага будет отражать все страты общества».
ЛДПР и правый консерватизм
Но, разумеется, партия «Альтернатива для Германии» не является европейским пионером правого консерватизма. ЛДПР сформулировала принципы правоконсервативной идеологии еще 30 лет назад. И сегодня правые партии значительно усилили свое влияние в Европе.
Владимир Жириновский считает, что многие современные проблемы Старого Света – это наследие коммунизма, левой идеологии. «Коммунистические учения были замечательно прописаны: изобилие, новый человек. Но на практике как вообще можно было ставить так вопрос: «Мы воспитаем нового человека». Тюрьма только может воспитать нового человека – рецидивиста. А в гражданской жизни никого власть воспитать не сможет. И коммунизм, основанный на таком ошибочном восприятии мира, рухнул вместе с огромной страной СССР. А теперь эти же идеи рушат Европу», – подчеркнул лидер ЛДПР.
Именно поэтому сегодня в странах Евросоюза все сильнее звучат голоса правых. «Мы – ЛДПР – первыми, еще 30 лет назад выступили против левой идеологии, которая была построена на интернационале, эфемерном понятии «дружба народов», содержании половины мира. И кто сегодня побеждает в Европе? Такие же, как мы, консервативные правые силы! Какой у них главный лозунг? Никому не помогать, все ресурсы – в страну», – говорит Владимир Жириновский.
Но именно на этом уже давно настаивает ЛДПР: никому помогать не нужно – все ресурсы направить внутрь России. Правоконсервативные партии Европы выступают против засилья мигрантов. Об этом также давно говорит ЛДПР: зачем нам мигранты, когда у нас свои рабочие есть. Правые консерваторы настроены против исламизации Европы, поскольку защищают свои традиционные ценности. Владимир Жириновский отметил, что это – естественное желание человека: «По сути, мы научили Запад, как защищать свои государства, и теперь в большинстве парламентов Европы есть фракции правоконсервативных партий. Ведь я к ним много лет приезжал, выступал в Совете Европы, и они много раз были здесь, встречались с нами. Вот и результат».
Украина – жертва «дружбы народов»
Наша страна еще долго будет расхлебывать печальные последствия политики «дружбы народов». Самый очевидный пример – Украина.
Разумеется, украинская катастрофа во многом возникла по вине Запада. Владимир Жириновский указывает: «Запад стремится оторвать у России часть земель. Нефть и газ много где есть, а вот территория в дефиците. Запад хочет, чтобы Украина пошла по пути Чехии, где давно ничего славянского, чисто чешского нет. Немецкие заводы, немецкое пиво, немецкая речь повсюду. И сами чехи исчезнут лет через 100–150, как исчезли славяне в Южной Австрии».
По тому же принципу, отметил лидер ЛДПР, действует нынешняя власть на Украине: «Сейчас запрещают русский язык в школах, чтобы окончательно выдавить русских из страны. И этот процесс запущен давно, ведь сегодня на Украине только 8 миллионов русских, а раньше было 30 миллионов. А если возьмем царский период: там 99% населения были русские, никаких украинцев вообще не было. Само понятие «украинец» появилось только в 1890 году».
Но виноват, указывает Владимир Жириновский, не только Запад: «В Госдуме в декабре 1998 года все фракции, кроме ЛДПР, активно поддержали договор о дружбе с Украиной, который закреплял международные границы этой страны. Мы предупреждали, что это ничем хорошим не закончится. Я приходил выступать в Совет Федерации, уговаривал, чтобы хотя бы сенаторы заблокировали, но и они проголосовали за договор».
Главной же причиной катастрофы на Украине стала идея «дружбы народов», введенная еще большевиками. Владимир Жириновский подчеркивает: «Самые теплые отношения могут быть между странами, но нигде это не называют дружбой народов. Два человека не всегда дружить могут, у соседей, родственников, мужа с женой могут быть конфликты, а тут, оказывается, целые народы дружат! На базе чего такая дружба? Можно годами содержать какую-то страну с ее народом, но дружбы все равно не возникнет, потому что жители этой страны хотят другой хлеб с другой солью, с другим флагом. Никогда не получится купить дружбу народов».
Украина, как известно, в Советском Союзе жила лучше всех республик. Было построено огромное количество предприятий, зарплаты превышали средний уровень по стране. Тем не менее в 1991 году за выход Украины из СССР проголосовали 239 депутатов Верховной Рады Украины. Владимир Жириновский напоминает, что все эти депутаты по партийной принадлежности были коммунистами Украины: «А как же интернационал, как же дружба народов? Только страна шатнулась – все разбежались. Коммунисты создали государство СССР в 1922 году, и они же сами разорвали эту страну на 15 частей в 1991 году. В 1997 году – договор о дружбе, а в 2017 году – русские, пошли вон отсюда! Прямо объявить, что не хотят больше русских видеть на Украине, они не могут, но закроют все русские школы, создают условия, когда жить в такой стране русским невозможно».
Не только «дружба»
Но если «дружба народов» – понятие ложное и опасное, то взаимное уважение между народами возможно и желательно. В частности, лидер ЛДПР выразил глубокое уважение народу Китая и отметил, что Китайская Народная Республика является одной из величайших держав мира, заслужившей это звание своими достижениями во всех сферах деятельности: «Сегодня Китай – это могущественная держава, одно из величайших государств мира. Россия, Америка, Китай. Но если Америка пользуется плодами чужих усилий, то КНР живет за счет собственных сил и трудолюбия. Китай может похвастаться огромными достижениями науки, техники, культуры. И народ замечательный – все хорошо знают историю России, русскую литературу, русские обычаи. Мы добрые соседи, и мы никогда не будем воевать. Мы всегда будем дружить и сотрудничать».
Лидер ЛДПР добавил, что Китай сумел внести огромный вклад в развитие мировой экономики, став первым по ВВП, повысил общую мощь страны и стал весомым игроком на мировой политической арене.
Помимо уважения также существует страх, которому нельзя поддаваться. Владимир Жириновский напомнил, что США постоянно пытаются навязать России политику страха, снова стремятся втянуть Россию в гонку вооружений, намереваясь повторить сценарий 80-х годов: «Мы уже были самой сильной в мире страной, нам никто не угрожал, и все нас боялись. Тогда Горбачев пошел на сокращение мощности, на разоружение. Сейчас мы опять достигли высокой точки вооружения, и нам опять пытаются навязать прежний сценарий, который понравился Вашингтону. Они ведь как думают: запускаем гонку вооружений, огромные траты, падение цен на нефть, экономический кризис, и Россия теряет позиции на международной арене. Но не дождутся!»
Военный бюджет США этого года, по данным различных источников, составил 690 миллиардов долларов – он самый большой в мире. Логично, что попытки нарушить стратегическую стабильность будут продолжаться, поскольку крупным финансовым структурам в Америке, которые стоят за оборонной промышленностью, выгодно и дальше увеличивать расходы на эту сферу.
Американцы – игроки, их интересуют только деньги. Сейчас они уже потратили баснословные суммы, у них оружие, и тут выясняется, что русские их снова обгоняют. И начинается блеф, сплошное казино – как бы компенсировать деньги за новое оружие и чтобы у русских ничего подобного не было.
Итак, ЛДПР подчеркивает: надо уважать другие народы, чтобы они уважали нас. Не надо никого бояться: пусть лучше боятся нас. Надо со всеми договариваться, стремиться прийти к взаимной выгоде. Но не надо ни с кем «дружить»: просто потому что «дружбы народов» не существует.