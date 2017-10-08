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«Золотой ключик»: два в одном

В суперсовременном дошкольном учреждении дети будут заниматься хореографией, восточными единоборствами и гулять по крыше

Новый детский сад «Золотой ключик», построенный во Владивостоке на улице Интернациональной, 50, сдали в эксплуатацию. Это уже 25-й по счету детский сад, который возвели по программе главы Владивостока Игоря Пушкарева.

Жители домов с Интернациональной и близлежащих улиц наверняка помнят: на месте новенького «Золотого ключика» в свое время стояли два абсолютно разных, независимых здания – детские сады № 121 и № 122, построенные полвека тому назад.

В 90-х детский сад № 122, как и многие другие дошкольные учреждения, был отдан в аренду. В группах вместо малышей обосновались салоны-парикмахерские, всевозможные платные образовательные студии и даже сауна. Коммунально-бытовые услуги просуществовали в здании сада вплоть до 2012 года. Но окончание срока аренды не стало основанием для коммерсантов освобождать помещение. Поэтому муниципалитет почти два года отстаивал в суде возврат здания бывшего детского сада (напомним, что практически все детсады, сданные прежними администрациями города в аренду, приходилось возвращать через суд). И только в июле 2014 года строители смогли зайти на объект.

Два отдельно стоящих детских сада удалось объединить в одно здание. Рабочие перестроили фасад. Были переделаны внутренние перегородки, полы, все инженерные сети. Разумеется, установлены новые окна, двери, заменена кровля.

К слову, крыша в «Золотом ключике» – настоящая достопримечательность: как уже писал «В», на ней строители соорудили полноценные прогулочные площадки с игровыми, спортивными комплексами, качелями, беседками. А по периметру установлены высокие – под два метра – ограждения, обеспечивающие безопасность малышей. И это не желание проектировщиков как-то выделиться: рядом со зданием недостаточно территории и детям просто негде было бы гулять. А чтобы зимой было легче бороться со снежными заносами на крыше, строители подарили «Золотому ключику» специальное оборудование.

Сад построен (с таким объемом работы слово «ремонт» здесь даже неуместно) с расчетом на 14 групп (в том числе и одну ясельную), или на 300 детей. Как и прочие новые владивостокские дошкольные учреждения, «Золотой ключик» спроектирован с учетом новых требований, которые сейчас существенно ужесточились: от обязательно сертифицированных супербезопасных, проверенных-перепроверенных стройматериалов до современной автоматизированной системы обогрева здания. Сады нового образца продуманы и удобны и в целом, и по мелочам. Например, спальни в «Золотом ключике» обустроены таким образом, что вне тихого часа их также можно использовать как игровую зону: двухъярусные кровати сдвигаются, освобождая пространство.

Теплые полы на первом этаже – это тоже требования к современным детским садам. Традиционно на первых этажах располагаются группы для самых маленьких, которые большую часть времени проводят на полу. Конкретно в этом саду на первом этаже располагается ясельная группа для малышей от полутора лет.

Детсадовская кухня, пожалуй, заслуживает отдельных слов. Оборудована она в соответствии с современными требованиями: электросковорода, духовые печи, миксер, картофелечистка, овощерезка, тестомес – все это значительно облегчает работу повара. Огромный пищеблок устроен так, что сырые и готовые продукты не пересекаются. В каждой группе имеются отдельные буфетные помещения, к которым из пищеблока оборудованы подъемники, и теперь персоналу нового сада нет нужды поднимать тяжеленную тару с едой по лестницам на второй и третий этажи.

Также в каждой группе по два водонагревателя – отдельно для буфетной и отдельно для моечной. Так что отключение в микрорайоне горячей воды для сада пройдет абсолютно безболезненно.

– У нас все готово к встрече с нашими будущими воспитанниками, – рассказала исполняющая обязанности заведующей детским садом № 121 Татьяна Сысуева. – 14 групп, оборудованных хорошей мебелью и игрушками, современный пищеблок, яркий актовый и уютный спортивный зал.

По словам заведующей, в «Золотом ключике» непременно будет работать логопед на постоянной основе или приглашенный из муниципального Центра психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи – вопрос пока решается. Кроме того, у детей также будет возможность заниматься в изостудии, хореографией, восточными единоборствами.

Как только дошкольное учреждение пройдет процедуру лицензирования, начнется выдача путевок. Для многих семей Первомайского района открытие нового детского сада – замечательное и долгожданное событие. Ожидаемо сюда вернутся две группы, которые на время реконструкции были переведены в один из ближайших детских садов. Да и другие 12 групп не останутся без детей – желающих получить путевку в «Золотой ключик» с избытком.

Как сообщили в администрации Владивостока, работа по строительству и капитальной реконструкции детских садов в краевой столице будет продолжена.

– Нам действительно есть чем гордиться, – рассказал присутствующий на открытии сада исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов. – Все дети Владивостока, достигшие трехлетнего возраста, устроены в детские сады. Это была планомерная, многолетняя работа мэрии. Искали помещения, возвращали в собственность сады, когда-то отданные в аренду, реконструировали старые и возводили новые здания. В итоге задача, поставленная президентом, во Владивостоке выполнена раньше срока.

     

Автор : Лика ТКАЧЕНКО

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