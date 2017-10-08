Генералы заступились за Джуну

Экс-сотрудники секретных научных центров рассказали, о чем им долгие годы приходилось молчать

Известный журналист и обозреватель Лев Колодный, долгие годы друживший с Джуной Давиташвили (настоящее имя целительницы), написал откровенную книгу, которую назвал «Эпоха Джуны». Это его дань памяти необыкновенной женщине, чей дар целителя до сих пор остается загадкой даже для ученых.

На презентацию книги Лев Колодный пригласил людей, ставших свидетелями эпохи Джуны, – это специалисты секретных научных центров министерства обороны, КГБ, Генерального штаба и МВД, занимавшиеся изучением экстрасенсорных способностей людей. Они собрались вместе, чтобы сказать правду о Джуне и высказать свое возмущение новой позицией «гражданских» ученых из академии наук, которые так легко отреклись от той огромной работы, которую провели вместе с Джуной в специально созданной лаборатории. Их откровенные признания – дань память мужественной женщине, обладательнице необыкновенного дара и благородного сердца.

Про нее еще не все написано

– Когда умерла Джуна, у меня вышла книга о ней, – рассказывает Лев Колодный. – И вот спустя два года пришлось издать еще одну: появилось много неожиданного, в том числе и для меня. Наша академия наук, которая много лет назад, в 80-годы прошлого столетия, занималась Джуной (по решению правительства, выделившего для этой работы немалые деньги), глубоко исследовала ее феноменальные способности, получив очень интересные результаты. И вдруг в академии наук появляется академия по лженауке, которая начинает опровергать исследование коллег-ученых. Это побудило меня издать еще одну книгу. И я рад, что она вышла. Надеюсь, что однажды все придет к тому, к чему должно прийти: государство будет изучать необыкновенных людей. И Джуну будут всегда помнить.

Она появилась в Москве в 1980 году. Здесь ее никто не знал, хотя в Тбилиси Джуна уже была знаменитостью. У заместителя председателя Совета министров, председателя Госплана Николая Байбакова болела жена, врачи уже ничем не могли помочь. Он поделился своей бедой с председателем Совета министров Грузии. И тот сказал: «У нас в Тбилиси живет женщина, которая много чего может». И Байбаков вместе с сыном, который сейчас живет в Москве, поехали за Джуной. Она с радостью приехала в Москву. Ей уже было тесно в Тбилиси…

«Добро» от Леонида Ильича

– Джуна приехала в Москву с сыном, – продолжает рассказ Лев Колодный. – Лечила жену Байбакова. И случайно (а в жизни все случайно происходит) Байбаков встретил Аркадия Райкина. Очень больного. Да и жена его была нездорова. «Аркадий, – говорит Байбаков, – есть такая Джуна. Хочешь, она к тебе приедет?» Джуна приехала и действительно помогла. Райкин был потрясен: после сеансов лечения он снова смог выступать. И жена его пошла на поправку.

Райкин написал письмо в ЦК партии на имя Генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева, с которым они были знакомы еще с довоенных лет. Когда Брежнев был секретарем горкома Днепропетровска, Райкин выступал там со своим театром, и они подружились. Аркадий Иссакович принес письмо в ЦК, и только дошел до дома, а ему уже звонок. Сам Леонид Ильич звонит: «Аркадий, расскажи мне…». И он рассказал про Байбакова, про то, что Джуна на тот момент уже работала в поликлинике Госплана, лечила людей. «Ну раз тебе помогла, значит, и мне поможет…» – постановил генсек.

И тут все сразу закрутилось-завертелось. Пригласили руководство института радиотехники, потому что именно там имеют дело со слабыми излучениями, а дар Джуны был как-то близким к этим слабым излучениям. Выделили двум институтам один миллион долларов и десять миллионов рублей (в то время это были огромные деньги! – Прим. ред.), чтобы они изучали Джуну. Я помогал физикам, помогал им получить хорошее помещение. А занимался я этим потому, что еще в 1968 году, то есть за десять лет до знакомства с Джуной, писал про феномен Нинель Кулагиной. Она, как и Джуна, лечила людей. И могла, например, поставить руки, и предметы перед ней двигались. Да она много чего могла. В кабинете Менделеева висят старинные часы, которые давно не работают. Она подходила к ним – и маятник начинал работать, стрелки раскручивались, а потом она их снова останавливала. Это, конечно, фантастика и явление, которое до сих пор никто не объяснил. Но, когда я про это написал, мне крепко дали по голове. Потом газета «Правда» вышла с фельетоном, который назывался «Чудеса в решете», там даже вспомнили галушки, летящие в рот герою Гоголя.

И целый год я отписывался: писал письма в ЦК партии, горком партии, привлекал серьезных ученых, которые занимались этой проблемой. В итоге ученые для Кулагиной устроили исследования, которые шли три дня. Есть протокол этих исследований. То есть реальность всего этого доказана, но объяснить эти явления не могли. Потому, когда я узнал о появлении Джуны, во мне все аж встрепенулось…

Она скрывала возраст ото всех

Ради восстановления справедливости Лев Колодный решился обнародовать факты, которые скрывала сама Джуна и которые до этих пор умалчивались.

– И общался с Джуной до последних дней ее жизни. И теперь хочу ответить на вопрос, который всегда волновал прессу и простых людей: почему она не могла вылечить своего сына и почему не смогла вылечить себя? Она всегда говорила, что ей 65–67 лет. 80 лет ей было – это точно, и она умерла, в общем-то, от естественных причин, от старости, а не потому, что болела и не могла себе помочь. А сын ее погиб от наркотиков. Но она это скрывала ото всех и придумывала, что его машина сбила, еще какие-то обстоятельства… Но дело в том, что наркозависимость тем методом, которым она лечила другие болезни, не лечится. Кто занимается этим вопросом, тот знает. И сын выпил коньяк в доме на Арбате и умер. Она мне сразу позвонила. Я приехал, когда его только увезли в морг…

Еще хочу сказать про одну легенду. Академик Чазов, известный кардиолог, уважаемый человек, как-то выступая, сказал, что Джуна никогда не лечила Брежнева, даже близко его не видела. К сожалению, он ошибается. Доктор Михаил Виноградов, тоже очень уважаемый человек, вместе с Джуной ездил к Брежневу. Я сам ездил с Джуной к сыну Брежнева, к помощнику Брежнева и даже к патриарху. О том, что Джуна лечила генсека, в своих мемуарах написал и Байбаков: «Я у нее не лечился, а лечился у нее Леонид Ильич». Это также подтверждал заместитель министра обороны, начальник политуправления генерал Епишев. Он и сам часто бывал у Джуны, лечился у нее. Приедет к ней, тапочки наденет – и просто пожилой человек, можно сказать, дедушка, а не замминистра. Он мне сказал: «Да, я возил Джуну к Леониду Ильичу, и не один раз».

Да, Джуна умерла. Но сегодня я собрал людей, которые ее знали и которые могут подтвердить: она была уникальным явлением. Ее историческое значение в том, что она привлекла к проблеме уникальных людей внимание правительства, которое создало государственную лабораторию, исследующую физические поля биологических объектов. Лаборатория работала до начала перестройки.

Джуна и джунята

Заступиться за имя Джуны пришел и генерал-лейтенант в отставке Сергей Савин, который долгое время возглавлял секретную воинскую часть при Генштабе вооруженных сил.

– С 1989-го по 2004 год я работал в специальном подразделении в Генеральном штабе, – рассказывает он. – Нам было поручено разобраться в природе необычных способностей людей и подготовить из их числа военнослужащих штабов, разведки. Мы тогда плотно работали с коллегами из контрразведки. Инициировал всю эту деятельность генерал-майор Николай Шаб. Он глубоко разобрался в этой теме, собрал неординарных людей по всей нашей стране, представил их высшему руководству. И с его подачи было принято решение создать вот такое подразделение, чтобы использовать экстрасенсорные возможности этих людей в народном хозяйстве и в вооруженных силах. Нам повезло, что члены КПСС, курировавшие наши работы, были людьми пожилыми. И их интересовали вещи, связанные с зазеркальем, как все это академик Бехтерева называла. Понимая, что они раньше нас увидят «тот свет», они не хотели просто так пропадать, они искали что-то вечное, за что можно зацепиться. Ну скинул тело, как скафандр, а душа бы потом надевала новый скафандр. Вот такое примерно было представление… К тому же было понимание, что результат работы таких людей, как Джуна, можно использовать в любых отраслях. Академия наук, несмотря на то что вслух не признавала необходимость исследования людей с паранормальными способностями, оказала нам потрясающую поддержку в конце 80-х годов. К исследованию было подключено около ста организаций! Бюджет был, если перевести на современные деньги, за 500 миллионов рублей… С нами работали Институт высшей нервной деятельности, Институт высоких температур и так далее… Нам очень помогал Комитет госбезопасности: от них мы получали свежие работы американцев… А Джуна для нас – может быть, это я грубо скажу – являлась иконой. Это человек, к возможностям которого мы пытались приблизить возможности наших подопечных. Мы смотрели на нее как на человека, который дает нам ориентир. А тех, с кем работала лично Джуна, мы называли джунята.

Она знала свою силу и мощь. Но только себя не могла защитить… И сегодня мы собрались, чтобы встать на защиту этой необыкновенной женщины. И мы очень надеемся, что работы по изучению феномена уникальных людей в России будут продолжены…

Свет Джуны

Если ученые РАН отреклись от людей со сверхспособностями, то специалисты силовых ведомств, пусть и с приставкой экс, своих позиций сдавать не намерены.

– Уникальные технологии приходят в нашу жизнь и становятся повседневностью и благодаря таким людям, как Джуна, – говорит Николай Шам, бывший заместитель председателя Комитета государственной безопасности. – Ее миссия заключалась в том, что она заставила государство обратить внимания на людей с уникальными способностями. И пусть сегодня это кто-то отрицает, но история всегда все расставляет по местам.