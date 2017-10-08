Урок истории: 1917-1922-й

Революцию Владивосток встретил мирно и по царю не страдал

Наверное, в истории Владивостока не было более тяжкого и одновременно более интересного времени. Как говорится, любые революции – ад для современников и рай для историков… Что мы знаем о том, как сто лет назад жил наш город, а о чем, возможно, и не догадываемся? Сегодня для наших читателей «Урок истории» ведет научный сотрудник музея имени Арсеньева Петр Александров.

От февраля до октября

– Октябрьская революция произошла не вдруг. Ситуация накалялась довольно долго, была ведь еще и Февральская революция, было отречение Николая Второго… Как эти известия принял Владивосток?

– В Февральской революции трудно выделить некий кульминационный период, она была, можно сказать, вялотекущей. Об отречении Николая Второго в нашем городе узнали не сразу, но новость вызвала бурную реакцию, начались массовые, огромные митинги, стихийные, но поддержанные теми силами, что стояли в авангарде революции, – разными партиями, общественными движениями. Они проходили перед зданием земской управы (оно находилось на повороте с Алеутской на Светланскую, сейчас на этом месте – лужайка у здания администрации края), в районе памятника Невельскому… И не было ни одного митинга в поддержку монархического строя или отрекшегося царя. Вообще, по всей России было отмечено лишь несколько митингов в защиту Николая Второго. Остальные же приветствовали отречение. Считалось, что оно пойдет на пользу стране.

– Изменилась ли жизнь во Владивостоке после известия об отречении?

– Был создан комитет общественной безопасности (КОБ) – нечто среднее между управленческой структурой, городской думой, чиновничьим аппаратом и службой охраны порядка. Образовался комитет солдатских и рабочих депутатов. Словом, властей в городе стало неожиданно много, а вот порядка – нет. КОБом были арестованы комендант Владивостока и еще несколько офицеров. Все это прошло без эксцессов и кровопролития. Через какое-то время их выпустили. Так что Февральская революция фурора не произвела, возможно, потому, что была ожидаема. К тому времени сословное устройство общества, существовавшее в России юридически, фактически уже полностью разложилось. Рычаги этого устройства работали чаще всего в случае, если надо было помешать кому-то, например, в продвижении по службе или социальной лестнице. В нужном случае всплывал факт, что, оказывается, этот человек не дворянин, а всего лишь мещанин, и ему не положено. Разумеется, все эти древние сословные ограничения Первая мировая война снесла. Но на бумаге они существовали, и Февральская революция была законным итогом хода событий.

Проблемы дальневосточного гектара

– То есть жизнь в городе была спокойной?

– Смотря что иметь в виду под этим словом. Проходило большое количество митингов, шли бесконечные дискуссии по тем или иным общественным вопросам. Было такое золотое время, когда старые запреты пали, а новые еще не образовались (не напоминает ли вам это события начала 90-х?). И все старались представить, по каким законам и как страна будет жить дальше. Конечно, более всего всех интересовал земельный вопрос. Замечу, что Владивосток и Приморье (тогда это был Уссурийский край, но мы будем – поскольку так привычнее – в материале называть наш край Приморьем. – Прим. авт.) в этом отношении находились в запутанной ситуации. Например, был острый вопрос по так называемому отводу Духовского (Духовское – село в Пограничном районе Приморского края), когда земли вдоль границ с Китаем выделили казакам и там же водворяли крестьян-переселенцев. В итоге образовалось довольно много спорных участков. Допустим, в Имане (Дальнереченске) поселок, населенный пункт, водворили на казачьей земле, отсюда возникали постоянные споры между правлением Уссурийского казачьего войска и органами местного самоуправления. Причем даже создать эти самые органы крестьяне не могли, потому что у казаков своя система власти. И вставал вопрос: кто кому и как будет подчиняться?

Много земельных проблем было с переселенцами, с так называемыми стадесятинниками (так называли переселенцев с 1861-го по 1900 год по количеству выделяемой им земли – сто десятин), и их никто не решал. Можно сказать, что дальневосточный гектар и тогда не обошелся без сложностей. Замечу, однако, что до стычек и кровопролития все же не доходило.

– Как раз в это время в Приморье начали активно образовываться земства?

– Временное правительство, более или менее установившись, примерно в апреле-мае 1917-го стало задумываться о том, как окончательно установить свою власть на всей территории Российской империи. Приморье, где до этого существовало сугубо военное правление, которому подчинялись и гражданские власти, стало одним из тех регионов, где вопрос установления власти стоял очень остро. Так что уже летом на территории Приморья начали активно создавать земства. Что показательно, чаще всего в них задавали тон эсеры. Именно поэтому большевики, захватив власть, приняли все меры для разгона земств.

В компетенцию земства входило управление сельским населением. Так, ему подчинялись волостные и деревенские старосты. Земство решало вопросы социального характера – например, открывать ли школу в селе и так далее. Частично земства касались и городов, чаще – их окраин, остальным занималась городская управа. Во Владивостоке же городская и земская управы в итоге слились в некий такой объединенный комитет. Хочу заметить, что в период Корниловского мятежа в августе 1917-го как раз и земство, и городская управа, и совет объединились в некую структуру, противостоящую нарождающейся диктатуре. Собственно говоря, этот мятеж невероятным образом сумел объединить все силы демократического толка – от, скажем так, розовых до красных.

Спокойным время от Февральской до Октябрьской революции в Приморье назвать никак нельзя. Но кровавых эксцессов не было. Даже случившееся незадолго до Октябрьского переворота вооруженное выступление флотского экипажа – сторонников совета – обошлось без суеты и крови.

Да и сам Октябрьский переворот не стал у нас кровавым. Были бесконечные митинги восторга, но к ним горожане уже успели частично привыкнуть…

Некоторое время в городе сохранялась ситуация мирного сосуществования: и городская дума, и совет пытались найти пути разумного сотрудничества, жизни в новой ситуации.

Вообще, Совет рабочих и солдатских депутатов сразу же после получения известия об Октябрьском перевороте переизбрал свой состав, изрядно, скажем так, покраснев. Во главе встал Константин Суханов, считавшийся лидером красного движения в городе.

Какие хитрые большевики…

– А разного рода экспроприации, выселения, расстрелы – это было в нашем городе?

– Волна красного террора и экспроприаций нас миновала. А власть в свои руки совет стал брать в середине весны 1918 года. Уже началась интервенция: с декабря 1917-го у нас на рейде стояли военные корабли союзников, по городу – в небольшом количестве – разгуливали иностранные военные.

Установление своей власти большевики начали с ликвидации земства. Причем не силовым методом, а хитро: ввели туда своих людей, не пустили старых работников на свои места и создали ликвидационную комиссию. Таким образом, вся власть перешла к совету.

А связана такая активность по централизации власти была с тем, что по всей России началась подготовка к принятию Конституции и других основополагающих государственных документов. Так вот о земствах в них не было ни слова. Вся власть самоуправления возлагалась на советы. До этого же времени советы де-факто, а в некоторых случаях и де-юре были всего лишь общественными организациями, причем выбранными далеко не всегда по демократической схеме.

– Город в это время жил по накатанной, по инерции?

– Не совсем. Обывателю было неуютно. Во-первых, городское хозяйство стало функционировать очень плохо. Во-вторых, события такого рода, как революция, вызывают обесценивание денег, инфляцию. В пиковые моменты инфляции деньги Временного правительства выдавались людям в зарплату неразрезанными листами. Причем заметьте, у нас в стране инфляция была не такая огромная, как, к примеру, в Германии. Но немцы с присущим им педантизмом таки нарезали деньги и выдавали мешками. А у нас – нет, ты сам себе дома отрежешь, сколько надо.

– Окончательно взять власть в свои руки советы не успели, в апреле 1918 года японские солдаты высадились во Владивостоке…

– …под прикрытием более чем сомнительной истории об убийстве японских граждан. Работники фирмы «Исидо и Ко» были убиты во Владивостоке. Япония, которой очень нужен был повод, casus belli, использовала этот инцидент, чтобы начать интервенцию. И выставила претензию: власть большевиков не в состоянии обеспечить безопасность иностранных подданных и потворствует анархии в городе. С японского корабля в город сошли морские пехотинцы. Между прочим, тут же наркомат иностранных дел в Москве выразил протест, и дипломатическим путем удалось добиться того, что большая их часть вернулась на корабли. Кстати, высадились также и англичане – 50 человек для охраны консульства.

Затем в конце июня 1918 года случился чешский мятеж, о котором мы уже говорили. А основная волна интервенции пришлась на август 1918 года, когда союзникам удалось договориться, кто сколько солдат пошлет в Россию. Одними из первых прибыли англичане, затем французы, но это были колониальные войска. Потом уже пошли японцы, они принимали участие в боях на Уссурийском фронте, причем довольно успешно потеснили части большевиков. А вот англичане и французы в боях не преуспели. Американцы там тоже особо проявить себя не успели – по причине разногласий с японцами. Английский полковник Джон Вордс вспоминал, что американцы не доехали до фронта благодаря козням японцев. А когда доехали, фронт уже приближался к Хабаровску.

Амурные итальянцы, сердобольные американцы

– Когда началась интервенция, мирное население страдало от действий иностранных солдат?

– Интервент интервенту рознь. Допустим, японцы воспринимали Приморье не как временно занятую ими территорию, а уже как часть своей страны. И они вели разговор с местным населением только с позиции силы, очень жестоко.

Американцы же были своеобразными интервентами. Неоднократно фиксировались случаи, когда они сливали информацию партизанам. Я лично читал в архиве рапорты русских офицеров из карательных отрядов, которые боролись с партизанами. Они открыто обвиняли американцев в передаче информации и возмущались: мол, мы приходим на место дислокации партизан, а они уже предупреждены и там никого нет, а то и наоборот – попадаем в засаду.

Итальянцы прославились амурно-сексуальными скандалами. Англичан было слишком мало, но вот они были готовы бороться с партизанами. Джон Вордс, когда его часть выводили из России, сокрушался, что им, по сути, не дали повоевать с партизанами, когда им так хотелось поддержать Колчака.

Чехи активно взаимодействовали с местным населением, проводили культурные мероприятия, кормили. Американцы лечили: открывали отделения Красного Креста, уходя, подарили местным властям оборудование для борьбы с педикулезом, чесоткой.

Кто вы, партизаны?

– А партизаны, как нас учили в школе, воевали с интервентами и чехами за советскую власть?

– Хм… Партизанское движение было чрезвычайно разношерстным. Зачастую в отрядах уживались представители полярных партий, а в Сибири были даже черные партизаны – банды уголовников.

Конечно, многие партизанские отряды разделяли идеологию советской власти и сражались за нее. Но вы имейте в виду: с определенного момента, с конца 30-х годов прошлого века, партизанское движение времен Гражданской войны начали активно мифологизировать. При этом оно мало и очень схематично изучалось. Почему? Потому что многие участники партизанских войн и событий на Дальнем Востоке попали под молот репрессий. В определенном смысле и памятник, который стоит на центральной площади Владивостока, тоже частично отражает мифы о партизанах…

– То есть все это: «вырванное сердце Баневура», «сожженный в топке Лазо», «растерзанный Суханов» – не совсем правда или совсем неправда?

– Вопрос о Лазо остается открытым. Сегодня есть очень разные версии его смерти – вплоть до того, что он был расстрелян красными. Мол, японцы его арестовали, отвезли в Хабаровск красным, и те его расстреляли.

Относительно Суханова история тоже очень темная. Кто и почему его убил, сегодня, наверное, никто стопроцентно сказать не может. Он содержался в лагере после ареста чехами и был убит якобы при побеге. В 1937 году Александр Фадеев был в Чехословакии, где встречался с бывшими легионерами, участниками мятежа во Владивостоке и даже написал ряд очерков, которые были опубликованы в «Правде». По его словам, чехи говорили ему: Суханова не мы убили, в это время в городе из разных отморозков была создана карательная команда, которая и уничтожала красных и даже розовых общественных деятелей, в том числе и Суханова.

Что же до Баневура, то я был знаком с человеком, другом моего прадеда, который служил в одном отряде с Баневуром. Так вот он рассказывал: пришел какой-то юнец (ему было от силы 20 лет), покрутился среди партизан, затем исчез, а потом у дороги нашли труп и решили, что это он. Говорят, Баневур и еще пара партизан шли с задания, решили переночевать в зимовье, там нашли бутылку самогона, выпили, и в итоге просто все уснули, не поставив дозора. А проснулись уже окруженными казаками. Они выскочили и бросились бежать, но вот Баневуру это не удалось. Ну а насчет вырванного сердца – это точно красивый советский миф.

Кстати

То, что мы называем Февральской революцией, начиналось как движение с целью перевести Россию в зону конституционной монархии. Предполагалось, что Николай Второй отречется от трона в пользу своего брата Михаила. Тот будет царствовать номинально, а править страной станет некий коллегиальный орган. Но в определенный момент что-то пошло не так, и план не удался.

Большая проблема землеотведения и подведомственности возникла и в поселке Чичаговском, который в 1917 году переименовали в Вольное, а сегодня это Вольно-Надеждинское. Причем этот казачий поселок вообще оказался своего рода анклавом: он образовался в значительном отрыве от территории Уссурийского казачьего войска.

Показательно, что к июлю 1918-го на Уссурийском фронте не сражалось ни одного русского антибольшевистского подразделения, это уникальный случай. На Урале с чехами бок о бок воевали казаки, в Сибири – армейские части и так далее, а у нас – нет.

В Забайкалье существовало огромное количество исправительных, как бы мы сегодня сказали, учреждений. В 1917-м, помните, было выражение «Керенские птенцы»: по амнистии выпустили огромное количество не только политических заключенных, но и уголовников. И Владивостоку сильно повезло, что львиная доля всей этой братии двинулась не на восток, а на запад. В Иркутске через месяц после Февральской революции уровень преступности взлетел до небес, ведь одновременно с амнистией были разогнаны старые – царские – органы охраны правопорядка и следствия. А в новую милицию набирали таких подчас людей, которые вообще не понимали, чем они занимаются.

А во Владивостоке в целом было спокойно, у нас подожгли только здание жандармерии и распустили полицию.

Справка «В»

Корниловский мятеж – неудачная попытка установления военной диктатуры, предпринятая Верховным главнокомандующим Русской армией генералом от инфантерии Лавром Корниловым в августе (сентябре по новому стилю) 1917 года с целью восстановления в России твердой власти.

Выступление произошло на фоне острого общественно-политического кризиса в России и падения авторитета Временного правительства. В этих условиях Корнилов потребовал отставки правительства и предоставления ему чрезвычайных полномочий, выдвинув программу «спасения Родины» (милитаризация страны, ликвидация революционно-демократических организаций, введение смертной казни и т. д.).

Уссурийский край – традиционное название южной части Дальнего Востока России. В конце XIX века в Российской империи так называлась местность между реками Уссури, Сунгача, озером Ханка с одной стороны и берегом Татарского пролива и Японского моря – с другой.

Глава Временного правительства Александр Керенский в 1917 году объявил амнистию: на свободу вышли 90 тысяч заключенных. Этого хватило, чтобы в стране началась разруха. Среди амнистированных были тысячи воров и налетчиков, которых называли «птенцы Керенского». В первых сериях известного советского сериала «Рожденная революцией» как раз идет речь о «Керенских птенцах».

(Продолжение в следующем номере)