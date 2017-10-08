Поставить на «МАНах» крест

Почему УФАС и суд ставят интересы коммерсантов выше интересов горожан?

Приморское УФАС оставляет Владивосток без муниципального транспорта и социальных маршрутов

Пятый арбитражный апелляционный суд наложил запрет на техническое развитие автотранспортной компании МПВ «ВПОПАТ-1», обслуживающей автобусные маршруты в краевом центре. Суд считает, что предприятие нарушает статью 16 ФЗ «О защите конкуренции». Запретительный вердикт может поставить крест на развитии сети автобусных маршрутов в столице Приморья, в том числе и в удаленных районах города, нерентабельных для перевозчиков.

«Немцы» задали стандарт

Истцом в этом процессе выступало приморское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Согласно заявлению антимонопольщиков существует некий негласный тройственный сговор между администрацией Владивостока, предприятием МПВ «ВПОПАТ-1» и ООО «Флагман-Авто», якобы ограничивающий конкуренцию на рынке автоперевозок в городе.

В прошлом году УФАС уже дважды выступало с аналогичными претензиями, но эти доводы суд отклонил. В 2017 году Арбитражный суд Приморского края отменил оба решения и отправил дело на новое рассмотрение. Вердикт был однозначным: запретить администрации города субсидировать компанию, специализирующуюся на перевозке пассажиров в общественном транспорте. Это был юридический нонсенс. Поскольку ВПОПАТ-1 было создано администрацией Владивостока на основе ФЗ 131 «Об общих принципах местного самоуправления» как муниципальное предприятие с целью улучшения качества обслуживания горожан на общественном транспорте на территории краевого центра.

Жители столицы Приморья наверняка помнят убитые автобусы на дорогах города, привезенные из Южной Кореи. В Стране утренней свежести они уже свое отбегали. Но коммерсанты скупали их десятками за бесценок и отправляли на работу в Россию. Ездить на этих развалинах крайне небезопасно, автобусы часто ломались, салоны без обогрева – пассажиры зимой в них мерзли.

В 2009 году на смену четырехколесным корейским «инвалидам» пришли новенькие автобусы «МАН», сделанные в Германии. Удобные, комфортные, с большими стеклами, теплым просторным салоном, с пандусом для маломобильных граждан. Такого общественного транспорта на наших дорогах еще не было. Водители этих автобусов стали примером для других перевозчиков: в аккуратной форме, не курили за рулем, не разговаривали по телефону во время движения и не стояли по 10 минут на остановках в ожидании пассажиров. Все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС. Такой сервис сразу же отметили горожане и гости Владивостока. Немаловажно, что «немцы» стали эксплуатироваться на нерентабельных маршрутах, которые фактически не приносили прибыли предприятию. Но были крайне необходимы для жителей отдаленных районов города. При этом выбор трафика согласовывался с населением. Можно сказать, что муниципальные «МАНы» подняли стандарт обслуживания пассажиров в общественном транспорте, на который стали равняться и другие перевозчики. Но кому-то это не понравилось…

Где ущемленные перевозчики?

Когда город стал закупать «МАНы», встал резонный вопрос: кто будет их обслуживать? Официальный представитель немецкой машиностроительной компании «МАН» в Москве, изучив рынок технического обслуживания большегрузных автомобилей во Владивостоке, в том числе и автобусов, остановил свой выбор на ООО «Флагман-Авто», созданном в 2010 году. Поскольку это предприятие соответствовало всем критериям и требованиям, предъявляемым педантичными немцами к своим дилерам. Поэтому тендера по выбору партнера не было.

Казалось бы, решение было принято верное. Автобусы «МАН» – техника новая, дорогостоящая, гарантийная, абы какому сервисному центру ее не доверишь.

Поэтому пути-дороги муниципального автотранспортного предприятия МПВ «ВПОПАТ-1», эксплуатировавшего «МАНы», неминуемо бы сошлись с компанией «Флагман-Авто». Тем более что официальный представитель завода «МАН» порекомендовал администрации города именно это предприятие как единственного дилера в Приморье для технического обслуживания их автобусов.

Между тем УФАС, видимо, не разобравшись в ситуации, усмотрело в альянсе завода-изготовителя автобусов и его дилера в столице Приморья элемент антиконкурентного соглашения. Антимонопольщики подали исковое заявление в суд, и ООО «Флагман-Авто» оказалось в роли ответчика. Краевая прокуратура поддержала антимонопольщиков. И в то же время УФАС почему-то не привлекло к ответственности официального представителя компании «МАН» за то, что он предпочел «Флагман-Авто» другим сервисным компаниям.

По мнению антимонопольной службы, администрация Владивостока, возродив муниципальный автопарк и подняв его на качественно новый уровень, тем самым ущемила интересы частных перевозчиков. При этом на заседании суда представитель УФАС не смог назвать хотя бы одну компанию перевозчиков, которая бы обанкротилась и ушла с рынка автоперевозок во Владивостоке. По мнению УФАС, создание предприятия «ВПОПАТ-1» и запуск на городские маршруты новых немецких автобусов принесли мэру Владивостока Игорю Пушкареву, ныне временно отстраненному от должности, «политические дивиденды». Что также ставилось в вину администрации города. Но что это такое и с чем едят эти «дивиденды», антимонопольщики не объяснили. Так как сами не знали. Данный эфемерный термин с юридической точки зрения непонятен, поскольку отсутствует в законодательстве.

Вердикт с политическим душком

Между тем решение судебной коллегии Пятого арбитражного муниципального суда, состоявшегося в минувший понедельник, было категоричным: поддержать требования истца. То есть запретить администрации Владивостока финансировать ВПОПАТ-1, а автотранспортному муниципальному предприятию – обслуживаться в компании «Флагман-Авто».

Что будет дальше с городским транспортом, сказать трудно. Но однозначно, что расширяться муниципальное предприятие не будет. Так что со временем комфортабельные «МАНы» на дорогах города вытеснят бэушные частные автобусы. Также можно прогнозировать, что исчезнут нерентабельные маршруты, неинтересные коммерческим перевозчикам.

Ответчики полагают, что решение суда с политическим душком. И оно явно не на пользу жителям Владивостока. Представитель ВПОПАТ-1 Татьяна Строганова убеждена, что данный вердикт суда был предсказуем.

– По логике суда действия администрации города, связанные с развитием муниципального транспорта, незаконны. Иначе прокомментировать решение судебной коллегии нельзя. Суд нам прямо указал, что приобретение транспорта незаконно, проведение торгов – при условии, что транспорт должен быть новым, экологически безопасным. Но, судя по логике суда, это тоже неправильно. Как сейчас исполнять эти предписания, мы не знаем, – говорит Татьяна Строганова.

– Суд недвусмысленно сказал, что наша деятельность по техническому обслуживанию и ремонту этих автобусов – элемент антиконкурентного соглашения. Они (судьи. – Прим. авт.) считают, что была хитрая задумка создать наше предприятие в качестве эксклюзивного дилера для технического содержания и ремонта автобусов «МАН», – рассказал представитель ООО «Флагман-Авто» Александр Балтук. – Хотя мы и в первой судебной инстанции, и во второй приводили доводы, что не только компания «Флагман-Авто» обслуживала эти автобусы. Почему решили именно нас наказать, я, честно говоря, не понимаю. Эти автобусы на гарантийном обслуживании. По условиям договора между нашей компанией и ВПОПАТ-1 это обслуживание было бесплатным. Автобусное предприятие не платило за ремонт ни копейки. Такие условия были оговорены в договоре купли-продажи «МАНов». Если брать наш годовой оборот выручки, то доходы от ВПОПАТ-1 составляли менее 10 процентов. Отсюда можно судить, что эти автобусы не часто ремонтировались. Сказывается немецкое качество изготовления.

Между тем антимонопольщиков понять можно. Оправдывая свой кусок хлеба с маслом, они будут искать черную кошку в темной комнате. И ведь найдут! И даже не одну. Что касается членов судебной коллегии, то в данной ситуации есть повод усомниться в их здравомыслии. Принимать решение, опираясь только на эмоции истца, при отсутствии фактов, подтверждающих картельный сговор, по меньшей мере неразумно.