Навести в Приморье порядок

Такое поручение дал Владимир Путин врио губернатора края Андрею Тарасенко

«Такого цирка я еще не видел», – сказал Андрей Тарасенко, побывав на недостроенных «Хаяттах». «А если и видел, то только в 90-х», – отметил он после посещения скандальных долгостроев и пообещал их взять под личный контроль.

Третий день своего пребывания в должности врио губернатора Андрей Тарасенко начал с инспекции двух «Хаяттов», Владивостокского цирка и Приморского онкологического диспансера.

Я был о строителях лучшего мнения

В воскресенье к недостроенному отелю врио губернатора прибыл на 15 минут раньше назначенного срока. Но у стен злополучного отеля его уже ждали строители, руководство компании-подрядчика, представители заказчика, эксперт по строительству. Если сказать, что Андрей Тарасенко остался недоволен увиденным, то это будет неточным определением того, что ожидало заказчиков и подрядчиков. Он был в гневе от долгостроя, ославившего наш край не только на всю Россию, но и на всю Юго-Восточную Азию. Разговаривая с «виновниками торжества», врио губернатора не повышал голос и не срывался на крик. Он говорил спокойно, в одной тональности, но вряд ли кто-то пожелал бы оказаться на месте строителей злополучных отелей.

– Вы когда-нибудь в жизни что-то строили? Вы что здесь творите? Вы знаете все эти проблемы? Вы хотите здесь работать? Я вам напишу такое ходатайство, что ни одна стройка вас не примет после этого. Как так можно строить объект? Он же никакой, – отчитывал Андрей Владимирович представителя подрядчика, стоявшего перед ним во фрунт. – Вам не стыдно смотреть на объект? Вы местный, живете в городе? Людям смотрите в глаза? Ну и как, нормально? Или стыдно немножко?

– Конечно, стыдно, – отвечал мужчина, опустив глаза, как нашкодивший школьник.

– Ну и что будем делать дальше?

– Работать.

Напомним, что отели «Хаятт» планировалось сдать в эксплуатацию летом 2012 года, накануне саммита стран АТР. Прошло пять лет, а мечты так и остались мечтами. Зато бюджет края за эти годы «похудел» более чем на 30 миллиардов рублей. Только «Хаятт» на Корабельной набережной съел 18 млрд с подачи экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского и дружного «одобрямс» депутатов ЗС ПК. За эти деньги можно было построить в крае десятки, если не сотни жилых домов, больницы, школы, дороги, учреждения культуры. Но миллиарды вбухали в долгострой, и конца финансирования строительства отелей не видно.

– У меня такое впечатление, что здесь нашли жвачку и решили ее жевать. Я в шоке. Я о строителях был лучшего мнения, – признался Андрей Владимирович после обхода здания отеля.

Кто-то подготовил себе подарок

Состояние гостиницы на мысе Бурном особых нареканий у врио губернатора не вызвало. Посмотреть со стороны, так отель действительно выглядит лучше своего «брата» с Корабельной набережной. По словам представителя подрядчика, готовность здания 75 процентов, тепло в отеле есть. Осталось лишь наладить инженерные сети и привести помещения в соответствующий вид.

Но, как выяснилось во время разговора Андрея Тарасенко с представителем подрядчика, у здания отсутствовала техническая документация. Более того, когда разрабатывали проект, этот объект не проходил сметную экспертизу. Такая же проблема у гостиницы на Корабельной набережной. Поэтому определить стоимость вложенных затрат в строительство можно только по бухгалтерским документам. То есть никакого финансового контроля за расходованием средств не было.

– Послушайте, я все это видел в 90-х годах, – удивился глава региона. И дал команду подготовить все документы по зданиям к 12 октября.

Недоумение у него вызвала и продажа почти готовой гостиницы через аукцион. Причем по заниженной цене.

– Жилое здание. Его нормально можно достроить. Зачем его решили продавать? Не могу понять. Кто-то, видимо, подготовил его себе в подарок. У меня просто нет слов. Я удивлен. Такое количество денег закопано, а все продается за бесценок. Я отказываюсь продавать «Хаятты», потому что не вижу ни экономического, ни политического мотива в этом действии. Считаю, что нужно найти соинвестирование и достроить здание. Как я должен кому-то его продать, уменьшить стоимость постройки и сказать, что это будет правильная стоимость? Тогда кто-то должен сесть в тюрьму, а оставшуюся неоплаченную часть отдать из своего кармана, – прокомментировал увиденное положение дел представителям СМИ Андрей Тарасенко, пообещав взять дальнейшее строительство под личный контроль.

Узнав от корреспондента «В», что в Интернете уже продаются оптом по бросовой цене махровые халаты, полотенца, ложки, вилки, импортная посуда, стиральные машинки и т.д. гостиницы «Хаятт», что на мысе Бурном, врио губернатора сказал однозначно:

– Это цирк какой-то. Я такого распоряжения не давал. Если увижу, что продаются халаты, ложки и вилки, спрошу с подрядчика за все. Он за свои средства будет все это покупать.

Забрать у Москвы

Здание Владивостокского цирка было третьей точкой в воскресном трафике врио губернатора. Здесь полным ходом завершался капитальный ремонт. Как рассказал «В» генеральный директор корпорации «Сибинжиниринг» Александр Ходнев, ежедневно на объекте трудятся до 300 специалистов различных строительных специальностей. Срок сдачи цирка после ремонта – 30 октября. Времени в обрез, но у господина Ходнева 100-процентная уверенность, что работы будут закончены в намеченный срок.

– Вы скажите доброе слово о сибиряках, – попросил Александр Сергеевич, узнав, что разговаривает с корреспондентом газеты «Владивосток». – Пашем без выходных в поте лица. Сделаем все, чтобы приморские дети получили новый цирк к осенним каникулам.

Андрей Тарасенко осмотрел территорию, прилегающую к зданию цирка, трансформаторную подстанцию, фойе, холл второго этажа, зрительный зал на 2200 мест и даже помещение, где будут отдыхать животные-гастролеры. Удивился, что у конюшни всего один выход.

– И что, пожарные согласовали проект? – поинтересовался он у директора цирка Алексея Шурыгина и получил утвердительный ответ.

Посещение цирка вызвало благостное впечатление у Андрея Владимировича. Но все-таки ложка дегтя нашлась. Как известно, Владивостокский цирк ремонтируется на деньги компании «Газпром» (700 млн рублей) и краевого бюджета, но само здание принадлежит управлению компании «Росгосцирк» (Москва). Для врио губернатора это стало еще одной новостью.

– Я считаю это каким-то абсурдом. Мы должны забрать его себе и только тогда вкладывать денежные средства в его строительство. Надо деньги зарабатывать для края. Мы попытаемся забрать имущество себе, поставить на учет и эксплуатировать. Готовность там хорошая, но надо еще поторопить строителей, – сказал Андрей Тарасенко, покидая здание.

Кстати, обсуждая проблемы со строителями, он отвечал на вопросы не задумываясь, уместно вставляя в свою речь строительные и технические термины. В разговоре с генеральным директором «Сибинжиниринг» выяснилось, что Андрей Владимирович в свое время строил объекты зимней Олимпиады в Сочи. И совсем недалеко от его стройплощадки сдавал объект Александр Ходнев. Вспоминая события четырехлетней давности, они даже нашли общих знакомых коллег. Кстати, как рассказывал на встрече с редакторами СМИ Тарасенко, он свой сочинский объект сдал день в день. Так что, как говорится, имеет право требовать с других.

Будем смотреть, кто и как виноват

Обещанного открытия Приморского онкологического диспансера жители края ждут уже третий год. Здание со всеми удобствами маячит под окнами «тысячекоечной» больницы как бельмо на глазу, и пользы от него никакой. Только люди злятся. На днях к строительству приступил новый подрядчик. С прежним контракт расторгли – не справился. На завершение работ новый подрядчик запросил 194 млн рублей.

– Дороговато берешь, – покачал головой врио губернатора, но тут же согласился с этой суммой, узнав, что в смету включено технологическое оборудование и благоустройство прилегающей территории, где еще сплошь ямы да кучи грунта. И, в свою очередь, попросил сдать объект не в мае, как оговорено графиком, а в марте. Подрядчик заартачился:

– Не получится. Срок доставки оборудования минимум два месяца. Мы не можем сдать объект без его установки. И территорию можно привести в порядок только в мае. Когда земля прогреется, чтобы класть асфальт.

В результате недолгих дебатов строители согласились сдать объект в феврале, а прилегающую территорию благоустроить в мае.

Подводя черту под инспекционной поездкой, врио губернатора признался журналистам, что у него нет слов. Мол, вы сами видите, что творится.

– Итоги я буду подводить там (в своем кабинете. – Прим. авт.). Много людей будет уволено. Будем смотреть, кто виноват и как виноват, – сказал Андрей Тарасенко.

Настроен врио губернатора решительно, поэтому есть надежда, что злополучные гостиницы все-таки достроят и онкологический диспансер сдадут в срок. Не зря полпред Юрий Трутнев подарил Андрею Тарасенко на его представлении в «Белом доме» строительный мастерок. Но, по большому счету, новоиспеченному главе Приморья следовало вручить совковую лопату и метлу, чтобы расчистить край от недобросовестных чиновников всех рангов и мастей, а также не менее безответственных подрядчиков, присосавшихся к бюджету края.

Комментарий

В поездке врио губернатора по недостроенным социальным объектам краевого центра также сопровождал исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов.

– Мне импонирует, что Тарасенко, как только приступил к обязанностям, выбрал одни из самых болевых точек краевого центра, – сказал он корреспонденту «В». – Те объекты, которые мы сегодня осмотрели, крайне важны не только для Владивостока. Но если расставлять приоритеты, то онкологический диспансер – это самый важный объект из всех, на которых сегодня побывали. Его ждут жители всего края. Хорошо помню, сколько было дебатов по поводу этих объектов, когда я был депутатом Законодательного собрания. Оборудование закуплено давно, и хорошее оборудование. Но подрядчики, которые здесь раньше были, видите, что оставили. Думаю, что Андрей Владимирович быстро вникнет в детали всего происходящего и примет те решения, которые возможно принять в данной ситуации. Я очень надеюсь на то, что эти объекты, которые находятся на территории Владивостокского городского округа, будут сданы как можно быстрее. И будут приносить пользу жителям города и края.



