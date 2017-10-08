Сработали на отлично, не считая 14 трупов

Геноцидом собственного народа назвали работу (а точнее бездействие) дорожного департамента края по находкинской трассе

Раз в 70 лет – такова периодичность ремонта дорог в Приморье согласно краевой программе развития транспортного комплекса. Стратегия развития дорожной сети в Приморском крае, разработанная департаментом, не выдержала критики ни депутатов ЗС ПК, ни экспертов, ни представителей закона.

Разбираться в этом клубке проблем, которые копятся уже не первый год, придется уже новому руководству региона. Пока писался материал, Владимира Миклушевского освободили от должности губернатора Приморского края.

Не дорожники, а финансисты

Для начала небольшая ремарка. За последние годы чиновники краевой администрации приноровились делать отчеты о проделанной работе самым удобным для себя образом: по показателям освоения средств. Например, если на ремонт условной дороги выделен миллион рублей и потрачен миллион, то считается, что процент освоения составил сто процентов и департамент сработал на отлично. При этом тот факт, как выполнен этот ремонт, насколько он исправил общую ситуацию, насколько был необходим, остается за скобками отчета.

С одной стороны, в этом есть своя правда. Надо жить по средствам. Сколько денег выделено на ту или иную программу, столько и надо потратить. С другой стороны, если на находкинской трассе гибнут люди только по той причине, что дорожное полотно там превратилось в решето (особенно участок Фокино – Смоляниново), то причем тут освоение средств?

Возникает и другой вопрос: насколько адекватно показатель освоения финансов отражает ситуацию в дорожной сфере? Напомним, что процент освоения средств по краевой программе ремонта и строительства дорог за прошлый год составил порядка 90 процентов. При этом только на находкинской трассе из-за плохого состояния дорожного полотна погибли 14 человек.

Если госпрограмма выполняется прилежно и своевременно, а дороги становятся только хуже, то что-то не так с госпрограммой и с департаментом, который эту госпрограмму составляет и реализует.

Куда ведут дороги…

На прошлой неделе Александр Швора, директор департамента дорожного хозяйства администрации Приморского края, представил Законодательному собранию отчет о работе, проделанной исполнительным органом с начала года. В 12-страничном документе не было ни слова о проценте нормативного состояния трасс в регионе. По сути, весь доклад – это финансовая справка о том, сколько денег и на что было и будет потрачено.

По мнению Александра Костенко, председателя экономического комитета ЗС ПК, деньги – это ресурс, а целевыми показателями должны быть вещи конкретные и понятные.

– В дорожной сфере реальным показателем эффективности программы должен быть процент дорог, находящихся в нормативном состоянии, показанный в динамике, – считает депутат. – Если этот процент увеличивается, значит край идет верным направлением. Если стоит на месте, то что-то идет не так. Если цель департамента – потратить деньги, тогда все понятно. Но ведь цель должна быть другой.

Интересный диалог

– Сколько вы планируете отремонтировать автомобильных дорог в этом году? – спросил Костенко у главы департамента во время отчета.

– 123 километра, – ответил тот.

– Сколько у нас всего автомобильных дорог?

– Шесть тысяч шестьсот километров.

– Какой нормативный срок ремонта?

– Межремонтный срок у нас составляет шесть лет.

– Давайте поделим цифры, – предложил депутат, а затем подсчитал и удивился: – У вас по факту получается, что межремонтный срок – 70 лет. Куда вы хотите привести Приморский край по таким дорогам?

Не ждали

Особенно остро во время обсуждения доклада (но не в самом докладе) прозвучала тема состояния находкинской трассы. Сегодня огромные средства вкладываются в строительство ее дороги-дублера. Однако складывается ощущение, что про существующую автомобильную артерию, соединяющую два крупнейших в Приморье порта, все забыли.

«В» уже не раз писал, во что превратился участок между поселками Фокино и Смоляниново. Уже два года как объект находится в удручающем состоянии. Ремонт его начался только эти летом и только после того, как прокурор Приморского края Сергей Бессчасный через суд добился от администрации края начала восстановительных работ – на год позже, чем следовало бы.

– Я вынужден был судиться с региональной властью, чтобы получить положительное решение по находкинской трассе, – отметил Сергей Бессчасный. – То, что там происходит, я называю геноцидом собственного народа. За полтора года 14 трупов в ДТП по причине плохого дорожного полотна. Жизни потеряны только потому, что кто-то не хочет вовремя исполнить свои обязанности.

– Мы не закладывали средства для ремонта трассы в 2016 году, – сообщил Александр Швора. – Мы просто не могли знать, что находкинская трасса так быстро придет в негодность.

Другого мнения придерживается Александр Костенко.

– Вы же проектировщик, опытный вроде дорожник, – поразился он. – Если рядом с действующей трассой строят новую, то понятно же, что действующую трассу разобьют.

Судьба Примавтодора

По словам Александра Шворы, сегодня процент дорог, находящихся в нормативном состоянии, составляет 38 процентов. Этот целевой индикатор уже несколько лет не улучшается. Более того, если раньше он хоть как-то присутствовал в отчетности, то теперь же в принципе исчез из текста.

Глава дорожного департамента устно рассказал, в чем, по его мнению, заключаются проблемы дорожной отрасли в регионе: это постоянные недоремонты, связанные с низким нормативом содержания дорог (по его словам, этот норматив в Приморье самый низкий на всем Дальнем Востоке и на треть ниже федерального норматива).

У прокурора Приморского края Сергея Бессчасного сложилось иное видение причин.

– Исполнительная власть сама себя загоняет в проблемы финансирования и в этих мелочах забывает о главном. Мы для людей здесь работаем. Создаем будущее для детей, – отметил он. – Во-первых, я считаю, что финансирование большое. Бюджет края со всеми дотациями выходит сегодня на сотню миллиардов. И десятая часть нашего бюджета – 11 миллиардов рублей – идет на дороги. Это колоссальный финансовый ресурс. Как мы его используем?

По словам прокурора, основным фигурантом освоения этого ресурса является акционерное общество «Примавтодор», учрежденное администрацией края.

– У меня сразу возникает негативная ассоциация с другой компанией, учрежденной администрацией края, – продолжил Сергей Бессчасный. – Это АО «Наш дом – Приморье» (заказчик строительства главных приморских недостроев – пятизвездочных гостиниц «Хаятт». – Прим. авт.). Так вот, компания «Примавтодор» – это без малого 800 миллионов рублей уставного капитала. В этом году депутатский корпус одобрил предприятию субсидию из бюджета на 270 миллионов рублей. Возникает вопрос: правильно ли исполнительная власть реализует свои функции? По существу, департамент дорожного хозяйства управляет Примавтодором не как акционерным обществом, а как структурным подразделением органа исполнительной власти. На этом фоне возникает вопрос: где тогда 44-й закон (закон о госзакупках. – Прим. авт.) и конкуренция на рынке? Очевидно для всех, что конкуренции нет. Примавтодор осваивает львиную долю бюджетного пирога. При отсутствии жесткого контроля за использованием ресурса, за дисциплиной, при безграмотном реформировании предприятия мы оказываемся в ситуации, когда ежегодно бюджетные средства топятся в одних и тех же участках асфальта.

Прокурор Приморского края поставил вопрос: нужен ли Примавтодор в такой правовой форме, насколько он рентабелен и какова реальная картина его экономического состояния?

– Примавтодор почему-то почти всегда выигрывает контракты, остается вне поля критики, штрафных санкций, исковой работы по качеству выполняемых работ, – продолжил Сергей Бессчасный. – Если в этом вопросе навести порядок, то, на мой взгляд, будут сэкономлены колоссальные ресурсы. Я даже не говорю о сокращении ремонтных сроков, потому что с Примавтодором всегда заключаются договоры, в которых срок исполнения – последние числа декабря. Мы сами позволяем строить и ремонтировать дороги при отрицательных температурных режимах, когда аврально осваивается финансовый ресурс только для того, чтобы его освоить. Да и весь доклад – это освоение. А стратегии, политики в этом вопросе, направления, в котором должны идти, не видно.

Речь прокурора зарядила всех присутствующих бодростью и рабочим настроением. Все-таки, чтобы прокурор Приморского края лично пришел в ЗС ПК на будничный отчет департамента краевой администрации, руководству этого департамента надо сильно «постараться».

Проблемы в дорожной отрасли Приморья, решение которых откладывалось из года в год, наконец-то дошли до той точки, когда маскировать их и прятать за нарядными цифрами стало уже неприлично. Александра Швору попросили переделать отчет и представить через месяц документ, отражающий реальное положение дел с дорогами, а также стратегию развития отрасли в целом с целевыми индикаторами.