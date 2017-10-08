Навести порядок

Такое поручение дал президент РФ врио губернатора края Андрею Тарасенко

На второй день своего прибытия во Владивосток, то есть в субботу, Андрей Тарасенко встретился с редакторами местных СМИ. Разговор прошел в непринужденной обстановке, на заданные вопросы, даже поначалу провокационные, врио губернатора отвечал откровенно и своих позиций не скрывал. По его словам, он хочет понять, что в Приморье происходит, а так как СМИ являются «ядром информации», то хотел услышать их мнение, узнать, на что ему надо обратить внимание. И сам пообещал делиться всей информацией.

Впрочем, если судить по его ответам, Андрей Владимирович ситуацию в крае знает не только с чьих-то слов. Работая в Росатоме, в Россельхозбанке, в Росморпорте, он часто бывал в Приморье. Про краевые дороги выразился, что легче их на самолете перелететь, про «Хаятты» сказал, что на эти деньги можно было бы построить набережную от Владивостока до Славянки, и знает, что приморцам «дешевле в Москву уехать, потому что здесь цены неимоверные».

– Приморский край должен стать противовесом по силе и могуществу западу, – сказал Тарасенко.

Он намерен восстановить экономику края, в том числе судоремонтный кластер, для чего собирается встретиться с руководителями предприятий.

– Мы еще его (судоремонт. – Прим. авт.) не потеряли, но на грани. И потеряли столько рабочих рук и профессионалов, – добавил он.

Также встречи с врио губернатора ждут рыбаков, которым предложат ремонтировать суда только в Приморье («если они добывают в наших водах, то пусть здесь, а не в Китае и ремонтируют суда»), архитекторов, с которыми будет разговор об их видении перспектив развития городов, с руководителями спортивных школ и ассоциаций, потому как надо развивать все виды спорта, не рассчитывать на легионеров и воспитывать своих ребят, а также с представителями других предприятий и компаний.

А вот для четырех вице-губернаторов разговор с новым руководителем уже закончился отставкой. Лишились своих постов Евгений Полянский, Игорь Степаненко, Илья Ковалев и Денис Бочкарев, который остается в команде, но меняет должность на директора департамента сельского хозяйства. Надо полагать, кадровых изменений будет еще немало.

– Есть те, кто знает и хочет работать, а есть те, кто не хочет работать. Например, спрашиваю человека, который занимается внутренней политикой края: ездил в село, смотрел, чем живут там люди, какие у них проблемы? А мне это не надо, отвечает. Как это не надо? Ты же ради них здесь работаешь и получаешь немалые деньги. Мало того что у жителя села зарплата маленькая, так он не может даже в лес пойти, чтобы заготовить дров и отапливать свое жилье. Каждый должен отвечать за свой кусок хлеба.

Впрочем, как уверен Тарасенко, нельзя сразу революцию делать. Приедут, конечно, новые специалисты (причем он намерен приглашать самых лучших, и не только в администрацию края), но будут привлекать и местных.

Посетит в ближайшее время Тарасенко и муниципалитеты. Он уже переговорил с депутатами Госдумы. Попросил их объехать свои округа, узнать, где какая динамика развития, где недорабатывают и т.д.

– Депутаты постоянно встречаются с людьми, им честнее скажут, меняется ли в этих населенных пунктах жизнь. А перед принятием бюджета края хотел бы собрать всех мэров и поговорить, что происходит, почему некоторые из них и.о., почему были отстранения, почему не решают вопросы. Мне надо узнать ситуацию сначала от них. Потом я поеду по территориям. Есть много вопросов. Мы столько средств тратим и не спрашиваем, куда потратили, какие-то схемы тяжелые придумывают. Сам себе заказчик, сам же и застройщик, сам себе сдаешь объект. Я еще такого не видел. Всегда все должно быть чисто и открыто.

Не обошли журналисты и ситуацию с главой Владивостока.

– Нельзя загонять город в безвластие, Владивосток от этого страдает. Я Пушкарева хорошо знаю, он мужик грамотный и команду сделал хорошую. Что там у него получилось, не знаю, это не по моей части. Пусть правосудие разбирается. Уверен, когда Игорь Сергеевич вернется, горожане его вновь изберут в 2018 году.

Отметим, что Тарасенко так же уважительно отозвался и о Евгении Наздратенко, назвав его государственным человеком, который руководил краем в очень тяжелое время.

Проблему передачи муниципалитетам земли Минобороны врио губернатора назвал большим бичом для всех регионов.

– Минобороны очень тяжело расстается со своим имуществом. И не потому, что не хочет. Процедурность передачи большая, много земли закрыто, бумаги закрыты на эти кадастры. Но вопрос решаем. Мы с ними уже работаем.

Успел Андрей Тарасенко встретиться и с представителями силовых структур. Особый вопрос был задан приморскому МЧС.

– Почему боремся постоянно с наводнением, сколько можно терпеть? Дайте модель: где надо укрепить, что надо расчистить. Вам государство на это деньги выделяет. А то получается, что край отвечает своими деньгами за стихию: пронесся тайфун – край выкладывает деньги, люди покидают населенные пункты. Юрий Петрович (Трутнев. – Прим. ред.) поручил в недельный срок подготовить предложения, чтобы не было этих угроз паводка постоянных.

Кстати, новый руководитель края беспартийный, так что, похоже, преференций по партийному признаку здесь не будет. Но он готов разговаривать и работать со всеми партиями.

– Если партия работает для народа, почему я должен ее не слышать?

Считает ли он себя богатым человеком? Уверен, что лучше быть губернатором, чем богатым, у которого одна головная боль: как бы свои деньги сохранить.

– Мне достаточно. У меня есть одежда, машина. Самолет мне не нужен, – сказал Тарасенко. – Что заработал, то и получу.

Его бабушка и дедушка отправились из Астрахани во Владивосток в 1901 году. Родили 12 детей. Дед был рыбаком, погиб. Бабушка одна воспитывала детей. Отец Андрея Тарасенко окончил ТОВВМУ им. Макарова. Сам он родился в 1963 году. После 8-го класса уехал из Владивостока. Поступил в нахимовское училище, окончил в Ленинграде Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола.

– После учебы местом моей дислокации стала Балаклава, были дальние походы, затем Камрань. Прошел путь от командира группы до командира лодки спецназначения.

Супруга Андрея Владимировича, по его словам, женщина простая, сейчас домохозяйка. Как и положено офицерской жене, хоть супруг давно и штатский, всегда на чемоданах, готова к переезду. Скоро приедет. Сам он пока разместился в служебном жилье. Почему не в губернаторской резиденции? Слишком там широкие просторы, говорит, он к такому не привык.

Дочь у Тарасенко взрослая и самостоятельная.

– Молодежь сейчас такая интересная, – перешел врио губернатора к демографической проблеме. – Парни боятся заводить семью, боятся ответственности, поэтому и рождаемость уменьшилось. Они даже боятся знакомиться с женщинами. А познакомятся – начинают считать в кармане рубли, сколько у него там останется и как ему дальше жить. Помню, мы в училище курсантами на 4-5-м курсах женились, и все были довольны. А сейчас мужчины толпами ходят, а девушки страдают. Надо, чтобы парень брал и вел девушку в загс, а потом в роддом. Надо что-то менять в этой европейской психологии, она просто неправильная.

Вполне возможно, что в решении этой проблемы поможет еще одна идея нового руководителя. По словам Тарасенко, в рамках ВЭФ-3 планируется грандиозное шоу – большая регата: во Владивосток придут несколько десятков парусников. И если питерские «Алые паруса» проводятся только для выпускников школ, то праздник во Владивостоке будет для всех жителей края, чтобы они приехали с семьями отдохнуть и насладиться этим зрелищем.

– Президент сказал, что край ему очень важен, поэтому здесь должны быть порядок и красота, – отметил Андрей Тарасенко.