Радио «Лемма» и «8 канал» подарили праздник детям

В центре семейного отдыха «Тритон» в прошедшую субботу состоялось торжественное награждение участников и победителей конкурса «Я рисую лето». Напомним, что уже третий год подряд радио «Лемма» и «8 канал» проводят конкурс детского рисунка.

В этом году на конкурс было принято более 80 работ от детей в возрасте от 3 до 14 лет. Казалось бы, тематика одна, а вот рисунки абсолютно разные. Тигры, деревенские пейзажи, родное море и заграничное, даже современные сапы (устойчивая доска с веслом для SUP серфинга. – Прим. авт.). Конечно, потребуется какое-то время, чтобы научиться уверенно балансировать, стоя на ней. Ребята изображали лето, каким оно было у них. Некоторые не ограничивались рисунками и делали целые аппликации. Для выставки организаторы выбрали 25 лучших картин. Все желающие могли их увидеть в кафе в центре семейного отдыха «Тритон».

В день награждения авторы этих работ получили подарочные сертификаты, которые давали право сразиться в турнире по боулингу. Кстати, это еще не все сюрпризы для юных художников. Каждый участник, принесший свою работу в редакцию «Леммы», получил диплом и небольшой подарок от организаторов и генерального партнера – компании «Тритон». А 12 ребят, занявших призовые места в своей возрастной категории, получили по ящику сока или другого вкусного напитка.

Вручением подарков организаторы праздника не ограничились. Сумасшедший профессор Куку веселил ребят и удивлял фокусами. Даже взрослые не удержались и с удовольствием смотрели шоу. А восторгу детей не было предела. Радио «Лемма» и «8 канал» благодарят всех детей и родителей, принимавших участие в конкурсе «Я рисую лето». И надеются, что позитивных воспоминаний у них хватит до следующего конкурса. Также организаторы благодарят партнеров мероприятия: центр семейного отдыха «Тритон» (Малый ГУМ, Светланская, 45) и студию «Ку-ку Панда. Детские праздники» (@kukupandavl). Без их участия этот праздник не получился бы столь душевным, веселым и запоминающимся.