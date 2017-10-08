Горшочек позитива

Газета «Владивосток» исполнила «осеннюю мечту» нашей читательницы

Вот и завершилась наша акция, объявленная ко Дню пожилого человека, «Владивосток исполняет осенние мечты». Напомним: мы предложили нашим читателям благородного возраста дать жизненный совет молодым и рассказать о своей мечте. Конечно, далеко не все пожелания мы в силах исполнить. Но некоторые из них мы все же воплотим в жизнь. Так, уже отправлены в приморское село книги по истории Приморья и приемник для нашей читательницы. А сегодня мы расскажем, как совсем нетрудно, но очень приятно дарить людям положительные эмоции.

Напомним: в адрес редакции пришло письмо от нашей читательницы – Антонины Ивановны. В своем послании женщина дала совет молодым: беречь себя и ценить свое время. А в конце пожелание для себя: побывать в студии гончарного производства. По признанию Антонины Ивановны, в этом есть своя философия, ведь и свою судьбу мы лепим сами. Сотрудники редакции связались с Антониной Ивановной и пригласили ее в мастерскую «Руки в глине».

Когда мы появились в этом уголке творчества, первое, что бросилось в глаза, – огромное количество изделий из глины. Тарелки, корабли, тигры и многое другое – глаза разбегаются. Особняком стоит шкафчик с кувшинами, сделанными такими же гостями, как и мы. Мастер обратил наше внимание, что там нет ни одного одинакового кувшина или горшочка – все разные.

За то время, пока мы осматривались, мастер готовил глину и гончарный круг. Когда все было готово, наша читательница надела на себя рабочий фартук и принялась слушать преподавателя. Сначала глину необходимо было промять – сдавить так, чтобы масса поднялась наверх, а потом опустилась. Признаться честно, со стороны казалось, что все легко и просто. Увы, мы очень заблуждались. Но после нескольких попыток наконец-то стало получаться. Важно было почувствовать центр «холма» и сделать там отверстие, оттягивая стенки в сторону. Постепенно глиняная масса стала похожа на нечто схожее с посудой. Но и до этого было еще далеко. Мастер показал, как можно вытянуть изделие наверх. Тут важно, наверное, не просто запомнить его слова, но еще и прочувствовать материал у себя в руках. Одно неверное движение – и вся работа насмарку.

С каждым шагом становилось интереснее и страшнее, что ничего не получится. С помощью мастера были убраны ненужные кусочки глины, неровности, доработали края. Затем нужно было срезать изделие с гончарного круга с помощью специальной лески. И вот горшочек был почти готов! Мастер предложил сделать декор на изделии. Но Антонина Ивановна ничего не захотела в нем менять, считая, что истинная красота в простоте и натуральности творения. Она лишь сделала памятные инициалы на дне своего горшочка. Кстати, это еще не финал, ведь горшочек надо будет обжечь, поэтому забрать его можно будет только через полторы недели.

Не смог удержаться от творческого искушения и корреспондент «В» и тоже попробовал себя в роли гончарного мастера. Даже получился маленький кувшин. Кстати, процесс работы с глиной очень завораживает и снимает стресс. Нам не хотелось уходить из мастерской, уж очень особенная там атмосфера. Совсем скоро мы с нашей читательницей вернемся туда вновь – каждый за своей глиняной работой.

Антонина Ивановна поблагодарила газету «Владивосток», которую она выписывает 28 лет, за подаренные эмоции. Ну а мы, в свою очередь, очень рады, что смогли осуществить давнюю мечту нашего читателя.