ВРИО губернатора Приморского края назначен Андрей Тарасенко

Андрей Тарасенко родился во Владивостоке в 1963 году, в 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. В 2002 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ. В 2006 году получил диплом Российского государственного социального университета (бывший Московский государственный социальный университет) по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» с присвоением квалификации «экономист».

До назначения на должность врио губернатора Приморья с 2008 по 2010 год он работал в госкорпорации «Росатом» заместителем директора департамента управления делами, с декабря 2010-го по январь 2012 года работал в ОАО «Россельхозбанк», занимал должности от главного экономиста до советника заместителя председателя правления банка, возглавлял ФГУП «Росморпорт».

Как стало известно газете «Коммерсантъ», кандидатура Андрея Тарасенко обсуждалась в полпредстве президента в Дальневосточном федеральном округе с начала сентября. Этого человека хорошо знают полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Андрей Тарасенко знаком с помощником президента Евгением Школовым, его также связывают хорошие отношения с командой министра транспорта Максима Соколова.

Остается добавить, что новый врио губернатора – кандидат психологических наук. В 2003 году в Московском государственном социальном университете защитил диссертацию на тему «Диалоговая модель принятия управленческих решений руководителем».