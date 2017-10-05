Поджигатели травы заплатили свыше миллиона рублей

В Приморье с начала года пожарные почти четыре тысячи раз выезжали на тушение лесных пожаров.

Как сообщили в пресс-службе края, в ходе патрулирований и рейдов по соблюдению противопожарных мер в лесах в этом году оштрафовано 819 человек за разведение костров в лесах и палы травы. Сумма штрафов составила более 1,3 млн рублей.

– Основная масса нарушителей – это поджигатели сухой травы на участках, граничащих с лесным фондом. Среди оштрафованных есть и те, кто разводил костры в лесах во время действия противопожарного режима, – уточнили в приморском главке МЧС РФ.

На сегодня в Приморье действует 28 лесных пожаров на площади более 700 гектаров.

– Пожары тушат в Анучинском, Дальнереченском, Кавалеровском, Лазовском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие более 260 человек, задействовано почти 70 единиц техники, – уточнили в главке, добавив, что 12 пожаров уже локализовано на площади почти 360 гектаров.

Отметим, что всего с начала года зарегистрировано 417 лесных пожаров.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.