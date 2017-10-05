Ну очень вкусный город

Какие главные достопримечательности Владивостока? Да любой житель города скажет, что наравне с сопками, морем и мостами изюминкой столицы Приморья является местная кухня.

И все благодаря нашим морепродуктам. Если точнее, то приготовленным из них блюдам. Приморский гребешок во всех видах, скоблянка из дальневосточного трепанга, уха, кулебяки или расстегаи с рыбой, крабы, севиче из креветок или лосося, свежие устрицы, кальмары, фаршированные овощами, котлеты из крабовых палочек, мидии запеченные, салат с фунчозой, а также ризотто и паэлья с морепродуктами, палтус или нерка на гриле, рыба под маринадом. И это далеко не полный перечень того, что могут предложить в наших ресторанах. Все зависит от мастерства и фантазии шеф-повара.

И гости Владивостока, приезжающие из всех уголков мира и России, наслаждаются не только пейзажами, достопримечательностями и архитектурой города, но и гастрономическими изысками.

Приведу пример. У моей давней знакомой день рождения одновременно с днем основания Владивостока – 2 июля. В 2010 году пригласила она меня вместе с другими гостями в рыбный ресторан на проспекте Красоты. Я чуть припоздал – был на торжественном мероприятии по случаю 150-летнего юбилея на стадионе «Динамо», где с трибуны горожан поздравлял тогдашний президент России Дмитрий Медведев.

Каково же было мое удивление, когда в разгар нашего веселья в зал вошла группа мужчин. В их числе были Дмитрий Медведев, вице-премьер Аркадий Дворкович, несколько министров и советников при самом минимуме охранников. Им быстро сдвинули столики в углу с видом на залитый огнями Золотой Рог, принесли меню. Слышал, какой сделали заказ: только морепродукты и белое вино. Причем несколько блюд полностью соответствовали тем, что заказали и мы. Я почему-то считал, что еду для глав государств всегда заранее дегустируют. А тут ничего такого не наблюдалось. Компания негромко веселилась, видимо, обменивалась мнениями о праздновании юбилея Владивостока, поскольку название нашего города постоянно звучало. Часа через полтора они расплатились с помощью банковской карточки, поблагодарили работников ресторана, а Дмитрий Медведев с ними еще и сфотографировался, и покинули заведение.

Знаю, что во время международных форумов рыбные рестораны Владивостока по вечерам забиты до отказа гостями города.

Вот мне и подумалось: а почему бы не организовать гастрономические туры во Владивосток? Наподобие традиционных туристических. Как говорится, рыба ищет, где глубже, а человек – где рыба вкуснее приготовлена.