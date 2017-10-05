Дневник окончательно ушел в Сеть?

Узнать об успеваемости ребенка и о расписании уроков на неделю приморцы смогут с помощью мобильного приложения, которое сейчас разрабатывают в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморья.

По словам специалистов, мобильное приложение поможет родителям более тщательно отслеживать успеваемость ребенка, а также оперативно получать информацию о расписании уроков и домашних заданиях.

– Программа будет готова к эксплуатации уже в декабре 2017 года, – пообещали в ведомстве. – В приложении можно будет настроить уведомления об изменениях в учебном расписании, о новых оценках, домашнем задании, а также уведомления о жизни класса и школы – об отмене уроков, родительском собрании, проведении олимпиад по предметам. В сервисе можно будет настроить систему напоминаний.

Разработка мобильного приложения планируется на платформах iOS и Android. Все сервисы будут доступны при наличии подключения мобильного устройства к сети Интернет.

Сейчас в регионе функционирует сайт «Электронная школа», который ежедневно посещают более 70 тысяч пользователей, заверили в пресс-службе края.

– Это и учителя, и родители, и сами ученики. С помощью портала приморцы узнают об успеваемости своих детей, о конкурсах и новостях в сфере образования, – пояснили в ведомстве.