Дневник окончательно ушел в Сеть?

Узнать об успеваемости ребенка и о расписании уроков на неделю приморцы смогут с помощью мобильного приложения, которое сейчас разрабатывают в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморья.
По словам специалистов, мобильное приложение поможет родителям более тщательно отслеживать успеваемость ребенка, а также оперативно получать информацию о расписании уроков и домашних заданиях.
– Программа будет готова к эксплуатации уже в декабре 2017 года, – пообещали в ведомстве. – В приложении можно будет настроить уведомления об изменениях в учебном расписании, о новых оценках, домашнем задании, а также уведомления о жизни класса и школы – об отмене уроков, родительском собрании, проведении олимпиад по предметам. В сервисе можно будет настроить систему напоминаний.
Разработка мобильного приложения планируется на платформах iOS и Android. Все сервисы будут доступны при наличии подключения мобильного устройства к сети Интернет.
Сейчас в регионе функционирует сайт «Электронная школа», который ежедневно посещают более 70 тысяч пользователей, заверили в пресс-службе края.
– Это и учителя, и родители, и сами ученики. С помощью портала приморцы узнают об успеваемости своих детей, о конкурсах и новостях в сфере образования, – пояснили в ведомстве.
Автор : Отдел новостей «В»
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