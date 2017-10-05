Cпасатели послали старшеклассников в баню

Город принял участие во Всероссийских учениях по гражданской обороне, в том числе спасатели учили школьников правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях.

– По легенде, в 7.30 утра поступило сообщение, что в ходе испытания ядерного оружия на территории КНДР произошел выброс радиоактивных веществ в атмосферу. По этой же легенде, Примгидромет сообщил о превышении радиационного фона во Владивостоке. В связи с чем администрацией города проводятся мероприятия по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и территорий, – прокомментировал действия ГО и ЧС заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Владивостока Александр Карпенко.

На один из пунктов санитарной обработки населения допустили и корреспондента «В». Старшеклассники города, сыгравшие роль спасаемого населения, ответственно отнеслись к учениям.

– Ничего сложного для нас не было, – признался десятиклассник Дмитрий Турунцев. – Нас сюда по условиям учений привезли, чтобы смыть вредные вещества после радиоактивного заражения. Мы сдали верхнюю одежду и рюкзаки для дезактивации, затем самостоятельно провели первичную обработку открытых участков тела, а после нас всех послали в баню.

Напомним, что, по легенде учений, радиационное излучение, исходящее от старшеклассников, было повышенным, поэтому молодежь и отправили на полную санитарную обработку. В бане они имитировали обеззараживание тела дезинфицирующими средствами и даже сдали одежду и обувь для дезактивации. Теперь ребята знают, что выдаваемые браслеты с номерами нужно все время носить на руке, а не крепить на мешке с одеждой.

– Как я понял, дезактивация нужна, чтобы не получить радиоактивное заражение, – поделился ученик 10 «А» Максим Быков. – Следуя всем инструкциям спасателей, наш класс быстро прошел все этапы санобработки. Нас даже похвалили: сказали, что мы уложились в норматив.

Кроме практических занятий, таких как санитарная обработка и эвакуация населения, в управлении по делам ГО и ЧС администрации Владивостока три дня (с 4 по 6 октября) проходили масштабные командно-штабные учения, на которых отрабатывались различные варианты действий во время чрезвычайных ситуаций.

Как подчеркнул Александр Карпенко, сейчас создается эффективная доктрина защиты граждан от угроз, возникающих в современном мире. В ее основу заложены высокотехнологичные системы, которые позволяют получать информацию о ЧС в реальном времени, быстро принимать решения о методах ее ликвидации и своевременно информировать население о необходимых для спасения действиях.