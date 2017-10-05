В Приморье грозят голодовкой и перекрытием федеральной трассы

Коллектив ООО «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат» (п. Светлогорье) направил обращение властям региона, в котором просит разъяснить причины заморозки обещанной субсидии на запуск производства и не исключает акций протеста, если градообразующее предприятие не заработает в ближайшее время.

– Мы не просим подачек, мы просим обещанную субсидию, за которую готовы рассчитаться, как того требует закон, – говорится в обращении, копия которого поступила в информационное агентство «Интерфакс».

По данным информагентства, под обращением подписались более 200 работников ЛГОКа. Люди заявляют, что, спасая свои семьи и в первую очередь детей, они готовы пойти на крайние меры – объявить голодовку, перекрыть трассу Владивосток – Хабаровск.

Лермонтовский ГОК приостановил работу в октябре прошлого года в связи с истощением ресурсной базы. Рабочих отправили в отпуска с сохранением части зарплат, уведомив о возможных сокращениях в будущем. В конце прошлого года коллектив комбината обратился к профсоюзам и властям с требованием сделать все, чтобы поселкообразующее предприятие продолжило работу, а люди имели возможность трудиться и получать зарплату. В июне этого года власти края согласовали выделение субсидии в 250 млн рублей, однако предприятие получило только первый транш – 50 млн руб. Этого хватило на погашение долгов и подготовку к запуску обогатительной фабрики. Дальнейшие выплаты остановлены.

ЛГОК должен был заработать еще 20 сентября, но 1 октября все работы по запуску производства были остановлены «из-за нецелевого использования средств».

В обращении говорится, что комбинат, со своей стороны, исполнил все обязательства, провел подготовительные работы. На шихтовальном дворе заложено 10,5 тонны руды, что позволит достичь плановых показателей 2017 года по выпуску продукции. На смену уволившимся прежде рабочим пришли новые специалисты.

В 2014 году поселок Светлогорье, где находится ЛГОК, был включен в категорию «Монопрофильные муниципальные образования РФ с наиболее сложным социально-экономическим положением». В поселке проживает около 1,6 тыс. человек.