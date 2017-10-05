Отряд ТОФ отправился за тридевять земель

В первый день рабочей недели, 2 октября, из Владивостока в дальний океанский поход отправился отряд кораблей Тихоокеанского флота.

В его состав вошли большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Пантелеев», а также большой морской танкер «Борис Бутома». Старшим в походе является заместитель командующего Приморской флотилией ТОФ контр-адмирал Эдуард Михайлов.

Как сообщил корреспонденту «В» по телефону начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 1-го ранга Владимир Матвеев, нынешний поход выполняется в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных сил РФ и продлится около четырех месяцев. Моряки-тихоокеанцы совершат девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств для демонстрации Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшего развития военно-морского сотрудничества с дружественными странами на берегах Тихого и Индийского океанов.

Экипажи основательно подготовились к плаванию в тропических широтах. Они прошли полный цикл обучения в месте базирования и на полигонах боевой подготовки ТОФ в Японском море. Личный состав отработал защиту от нападения с воздуха, а также провел артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

В родной порт отряд вернется лишь в начале следующего года.