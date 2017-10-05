Научные идеи – на стол народный

Инновационные разработки ученых Школы биомедицины ДВФУ – продукты с добавлением морской капусты становятся доступны жителям края.

На днях, как сообщила пресс-служба вуза, здесь были представлены новые мясные изделия одного из приморских производителей, основанные на авторской технологии аспирантки Натальи Михеевой.

– Наши студенты и аспиранты создают новые продукты питания функционального назначения. Для их производства используются биологически активные вещества, которые помогают людям сохранить здоровье. В данном случае это ламинария, или морская капуста, – отметила профессор департамента пищевых наук и технологий ДВФУ доктор биологических наук Татьяна Каленик.

Участникам дегустации предложили попробовать последние разработки молодых ученых ДВФУ с использованием морской капусты: вареные колбасы и сосиски, мармелад и несколько видов салатов с ламинарией. Все эти инновационные продукты были удостоены наград международной дегустации «Инновационные продукты питания – 2017», которая прошла в Харбинском коммерческом университете (КНР) в конце сентября.