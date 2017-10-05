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Октябрь, 05 четверг
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22:25
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21:45
​Мэр Владивостока прокомментировал анекдотом увольнение Миклушевского
21:12
Лунный календарь стрижек на октябрь 2017 – благоприятные дни для женщин
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В «Свою игру» по-китайски сыграли юные владивостокцы Фото
20:05
Политолог: Рейтинг Путина в Приморье сегодня взлетел Эксклюзив
19:09
Полнолуние 5 октября 2017 года: его влияние на людей, чего стоит опасаться, рекомендации
17:59
Массовое ДТП произошло во Владивостоке Видео
17:46
Водитель маршрутного автобуса попалась на выезде на «встречку»
17:37
Астролог: Андрея Тарасенко ждут разочарования Эксклюзив
17:33
Мужчина, насиловавший 13 лет свою дочь, получил 24 года «строгача»
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Новости

На вокзале – митинг, оркестр и буфет

Сегодня на железнодорожном вокзале Владивостока пройдут торжества, посвященные 120-летию ДВжд и 180-летию Российских железных дорог.
На вокзале – митинг, оркестр и буфет

Праздник начнется в 11.30. Гостей ждут детская интерактивная программа «Моя железная дорога» (мастер-классы по изобразительному творчеству), экскурсии по вокзалу и привокзальной площади, живые инсталляции, концерт хоровой музыки и духового оркестра, выставка и буфет. Мероприятия пройдут на перроне и в зале ожидания вокзала, вход свободный.

А на площади, где стоит терминал интермодального сообщения (бывший аэроэкспресс), и у знака «9288 км» с 13 часов пройдут парад железнодорожной техники, театрализованный митинг-концерт, литературно-музыкальная композиция «Старый мотив железных дорог».

  

Автор : Отдел новостей «В»

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