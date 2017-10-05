На вокзале – митинг, оркестр и буфет

Сегодня на железнодорожном вокзале Владивостока пройдут торжества, посвященные 120-летию ДВжд и 180-летию Российских железных дорог.
Праздник начнется в 11.30. Гостей ждут детская интерактивная программа «Моя железная дорога» (мастер-классы по изобразительному творчеству), экскурсии по вокзалу и привокзальной площади, живые инсталляции, концерт хоровой музыки и духового оркестра, выставка и буфет. Мероприятия пройдут на перроне и в зале ожидания вокзала, вход свободный.
А на площади, где стоит терминал интермодального сообщения (бывший аэроэкспресс), и у знака «9288 км» с 13 часов пройдут парад железнодорожной техники, театрализованный митинг-концерт, литературно-музыкальная композиция «Старый мотив железных дорог».
Автор : Отдел новостей «В»
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