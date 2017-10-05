Новый год начали с творческого парада и полосы препятствий

Владивостокский муниципальный Дворец детского творчества открыл новый учебный год творческой мастерской, соревнованиями, квестом и сборкой автомата Калашникова.

Мероприятие, прошедшее на площади театрального корпуса, стало своего рода визитной карточкой учреждения: ведущие коллективы, студии и объединения продемонстрировали то лучшее, что было создано ими в прошлом сезоне, отметили в пресс-службе мэрии.

С началом нового творческого сезона ребят, педагогов и гостей праздника поздравили начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Марина Фролова и директор городского Дворца детского творчества Оксана Соловьева.

На площади театрального корпуса работала творческая мастерская «Нарисуй свою мечту», где все желающие могли в свое удовольствие порисовать на мольбертах. Для гостей были организованы экскурсии по Дворцу детского творчества, для самых спортивных сооружена настоящая туристическая полоса. Мальчишкам представилась прекрасная возможность поучаствовать в сборке и разборке автомата Калашникова, а также в соревнованиях радиоуправляемых автомобилей класса MINI-Z.

Открытие творческого сезона – праздник зажигательный, яркий, красочный. В параде открытия участвовали все детские объединения и студии Дворца детского творчества: вокальные, танцевальные, театральные, фольклорные, технические, патриотические и декоративно-прикладные.

Многочисленные гости бурными аплодисментами встречали выступления ансамбля спортивно-бального танца «Улыбка», солистов детской хоровой студии «Камертон», ансамбля народного танца «Плясунья», ансамбля баянистов и аккордеонистов «Радуга».

Яркими выступлениями порадовали фольклорный ансамбль «Сударушка», танцевальные коллективы Kid’s Style и «Витаминки». Воспитанники клуба «Юный патриот Родины» исполнили лучшие песни военных лет, а вокальные коллективы «Аллегро» и «Школьные года» порадовали гостей праздника всеми любимыми детскими произведениями.

Впервые в этом году для ребят, посещающих студии Дворца детского творчества, была организована спортивно-развлекательная игра-квест. Участникам предстояло проявить себя в командной работе, а также продемонстрировать творческий подход к выполнению заданий.

Гости мероприятия стали не только зрителями праздничных выступлений, но и могли пообщаться с руководителями творческих объединений, выбрать коллектив, в котором хотелось бы заниматься.