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На Улиссе построят мечеть. Если военные уступят землю

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Республики Татарстан Василем Шайхразиевым, сообщили в пресс-службе мэрии.

Во встрече приняли участие заместитель председателя исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими общественными объединениями регионов РФ Марс Тукаев и председатель Общественной организации татар и башкир Приморского края «Туган ил» («Родина») Рамиль Кильмухаметов.

Константин Межонов отметил, что приморская столица за последние годы получает огромную поддержку высшего руководства нашей страны. Это выражается в проведении в нашем городе крупнейших международных мероприятий – саммита АТЭС, Восточного экономического форума, а также в новом статусе Владивостока в качестве свободного порта, организации у нас территорий опережающего развития. Преобразился и внешний облик Владивостока: возведены уникальные мосты, самый современный кампус Дальневосточного федерального университета, международный аэропорт, дорожные развязки.

На встрече также затронули вопрос строительства мечети во Владивостоке. Для этого, напомним, несколько лет назад был выделен земельный участок в районе улицы Катерной. Василь Шайхразиев отметил: из благотворительных источников уже поступила необходимая сумма для возведения культового объекта, разработана проектная документация.

Однако представители администрации Владивостока отметили, что в настоящее время данный участок вновь закреплен за Министерством обороны РФ, поэтому необходимы совместные усилия по преодолению ведомственных ограничений, чтобы начать строительство мечети.

Участники рабочей встречи наметили программу необходимых действий в этом направлении, а также обменялись опытом управления городским хозяйством, реформирования системы ЖКХ, обсудили перспективы развития местного самоуправления.

Автор : Отдел новостей «В»

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