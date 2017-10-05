Приморье не всем по плечу

Почему Владимир Миклушевский ушел с должности губернатора Приморского края?

В среду, 4 октября, президент России Владимир Путин освободил Владимира Миклушевского от должности губернатора Приморского края. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен гендиректор ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко.

Отставка Владимира Миклушевского ни для кого не стала неожиданностью. Его уход давно уже предсказывали как местные, так и федеральные эксперты-политологи. Фамилия Миклушевского фигурировала во многих антирейтингах. Незадолго до увольнения глава Приморского края появился в списке «на вылет» в докладе «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус», составленном экспертами холдинга «Минченко Консалтинг».

Также глава Приморья был отмечен в докладе «Осеннее обновление губернаторского корпуса: мотивы и критерии» Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

В данной работе специалисты сделали оценку политической выживаемости глав регионов, рассмотрев ряд критериев: внутриэлитные конфликты и публичные скандалы, затронувшие губернаторов, протесты в регионах, преклонный возраст глав субъектов Федерации, коррупционные разоблачения. Экс-глава Приморья, за исключением возраста, подходил практически под каждый из приведенных критериев.

Слабые позиции

Федеральные эксперты связывают уход губернатора с ослаблением его политических позиций. Как сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, отставка Миклушевского была предрешена из-за конфликта с силовиками и потери федеральных покровителей – группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и братьев-бизнесменов Ковальчуков. По словам источника РБК, губернатор «просто потерял контроль над ситуацией».

Один из приморских бизнесменов рассказал РБК, что причинами отставки Миклушевского с поста губернатора Приморского края также были его конфликт с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и то, что он так и не смог консолидировать местные элиты.

Отставка Миклушевского прогнозировалась уже не первый месяц, заметил изданию политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, губернатор был откровенно слабой фигурой, в регионе наблюдались жесткие внутриэлитные конфликты, и возникающие уголовные дела против многих членов команды главы региона вели к сегодняшней отставке. А промедление с отставкой Миклушевского эксперт связал с тем, что Кремлю было непросто подобрать кандидатуру на смену.

Человек слова, но не дела?

Отсутствие реальных дел на фоне громких разговоров – одна из основных и главных претензий, предъявляемых местными экспертами к руководству края.

Владимир Миклушевский пришел в большую политику в 2012 году. Ректор ДВФУ, интеллигентный человек, не замеченный ранее в каких-либо внутриэлитных интригах, на фоне своего предшественника Сергея Дарькина он смотрелся многообещающим политиком. К сожалению, таким он и остался до конца своей губернаторской карьеры – много обещающим политиком.

Владимир Миклушевский наполнил область экономики большими ожиданиями. При нем были созданы и поставлены на бюджетное содержание Корпорация развития Приморского края и АНО «Инвестиционное агентство Приморского края», которые призваны поднимать народное хозяйство региона. Утверждена инвестиционная декларация, разработаны план создания инвестиционных объектов, стимулирующие бизнес законы, создан совет по привлечению инвестиций в экономику при губернаторе, заработал профильный общественный совет, который занимался выработкой рекомендаций, составлен прогноз потребностей рынка труда и так далее.

Также при нем были разработаны и запущены два стратегических закона: о территориях опережающего социально-экономического развития и о свободном порте Владивосток. При нем был проведен саммит АТЭС-2012, три Восточных экономических форума во Владивостоке. Все эти мероприятия, организованные федеральным центром, должны были способствовать привлечению иностранных инвестиций и созданию новых высокотехнологических предприятий на территории, запустить долгосрочные процессы экономического роста. Очевидным было желание Москвы повторить сингапурский сценарий на Дальнем Востоке (федеральные чиновники на ВЭФ часто и с азартом приводили в пример Сингапур). Первый глава Сингапура Ли Куан Ю, по собственному признанию, из кожи вон лез, чтобы привлечь иностранного инвестора. Власти Приморья похожей активности не проявляли.

Более того, по результатам 2016 года при созданных для Приморья уникальных экономических условиях индекс промышленного производства в регионе упал. Он составил всего 96 процентов по отношению к 2015 году. Хотя, по прогнозу, должен был вырасти на два процента. Дальше – больше. Индекс объема инвестиций в основной капитал обвалился на 20 процентов. Он составил всего 83 процента по сравнению с 2015 годом. Хотя ожидания были также высоки: власти планировали рост этого показателя на два процента. Рост связывали с первыми результатами по ТОР.

Теперь первые результаты прогнозируют только в 2018 и 2019 годах. Не раньше.

Кадровая проблема

Симптоматично, что Владимир Миклушевский, вступая в должность с жесткой антикоррупционной повесткой и обещаниями избавить Приморье от криминального шлейфа, оставил край в окружении резонансных коррупционных скандалов.

Как уже писал «В», за последние полтора года были задержаны три вице-губернатора Приморья: Олег Ежов, Сергей Сидоренко и Евгений Вишняков. Еще один уехал этим летом в Таиланд и до сих пор не вернулся (возможно, причиной невозвращения стал обыск его кабинета, проведенный силовиками во время его отсутствия).

Также в этом июле был задержан глава администрации Уссурийска Евгений Корж. Как сообщил Интерфакс, он вместе с Евгением Вишняковым подозревается в злоупотреблениях при реализации программы газификации города. По данным агентства, Евгений Корж согласился сотрудничать со следствием и был выпущен под подписку о невыезде.

Под арестом также находятся политический консультант Владимира Миклушевского и экс-директор ХК «Адмирал» Илья Митькин. Он был задержан в декабре 2016 года вместе с супругой Мариной Свиридовой и председателем Союза горнопромышленников Приморского края, советником губернатора Алексеем Авершиным по подозрению в мошенничестве с госзакупками.

В августе 2017 года был задержан заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья Илья Терехов по делу о махинациях с имуществом Приморского театра оперы и балета. Тогда произошла совершенно некрасивая история. Все имущество, за которое театр еще не расплатился перед поставщиками, решением департамента перевели в собственность другого юридического лица. Поставщики, которые попытались отсудить положенные деньги у театра, оказались в тупике: театр оперы и балета остался только как название. Без здания, бюджета и какого бы то ни было имущества. Это первый на памяти корреспондента «В» случай, когда исполнительная власть, по сути, кинула предпринимателей на деньги.

Помимо криминальных были и другие скандалы и промахи. С закупкой ВИП-вертолетов для нужд санитарной авиации (благодаря многочисленным публикациям в СМИ, в том числе и в газете «Владивосток», эту закупку удалось отменить и поставить для санитарных нужд более подходящие вертолеты). Был тайный отпуск в Дубае, куртка от «Луи Виттон» и прочие истории более мелкого порядка.

Стоит упомянуть, что именно по решению Владимира Миклушевского было продолжено строительство пятизвездочных гостиниц «Хаятт». Он их обещал сдать неоднократно начиная с 2012 года. Однако отели до сих пор не открыты (затраты на них с 7,5 миллиарда выросли до 17-18 миллиардов рублей). Строительство отеля на Корабельной набережной продолжается, отель на мысе Бурном решено продать в неготовом виде (аукционы постоянно переносятся из-за отсутствия заявок). К вопросу о кадровой политике: Игорь Ватулин, экс-директор АО «Наш дом – Приморье» (компания, ответственная за строительство приморских «Хаяттов») стал руководителем Контрольно-счетной палаты Приморского края. Его кандидатуру на должность главного аудитора региона предложил губернатор.

Стоит оценить работу и поведение губернатора во время тайфуна «Лайонрок», настигшего Приморье в дни Восточного экономического форума в 2016 году. Глава края, оставив комфортный кампус ДВФУ, отправился на облет затопленных районов. Ликвидация последствий тайфуна и возмещение убытков населению были организованы достаточно оперативно.

Видимо, этого оказалось мало. От региона давно уже ждут прорывного развития, активных действий. И губернатор должен соответствовать таким ожиданиям, быть исключительным руководителем в исключительные для Дальнего Востока времена.

Прямая речь

– За прошедшие семь лет Приморье стало для меня родным регионом. Я искренне считаю, что здесь живут очень талантливые и целеустремленные люди, которые всегда добиваются того, чего хотят. Мы вместе преодолели многое: я был рядом с жителями во время ЧС, которые три года подряд испытывали нас на прочность. Было много и трудных периодов в моей работе на должности, ведь это колоссальная ответственность перед жителями, перед президентом – я всегда это чувствовал. Одним из наших общих достижений считаю возрождение малой авиации, которая сегодня соединяет Владивосток с отдаленными территориями края. Запуск санитарной авиации позволил спасти сотни жизней. Многое нам удалось сделать и для развития культуры в крае, эти задачи перед нами ставил президент страны. В прошлом году во Владивостоке появилась четвертая сцена Мариинского театра, открыт филиал Академии Русского балета имени Вагановой. Мы начали работу по созданию в крае филиалов трех ведущих музеев страны, исторического парка «Россия – моя история», инновационно-культурного центра. Я благодарю свою команду, а также всех жителей края за поддержку. Все это результаты нашей общей работы. Мы многое сделали, не стыдно и перед людьми, и перед командой, но, к сожалению, не все проекты успел завершить. Уверен, что новый руководитель региона с этим справится, – заявил Владимир Миклушевский.