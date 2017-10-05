Городской жилфонд готов к холодам на 99,4 %

Очередное заседание штаба по подготовке приморской столицы к отопительному сезону 2017–2018 года состоялось в администрации города. Совещание провел заместитель главы администрации Владивостока Сергей Черкасов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как доложили представители управления по вопросам топливно-энергетического комплекса мэрии, к холодам готовы все учреждения социального назначения (детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры). В течение лета в них по заказу администрации Владивостока ремонтировали кровли, инженерные коммуникации, утепляли фасады, проводили опрессовку внутренних систем отопления и другие работы.

На 99,4 % к холодам готов городской жилфонд. В краевом центре промыты и отпрессованы инженерные сети более 3300 многоквартирных домов. Внутридомовые коммуникации жилых зданий к отопительному сезону обязаны готовить управляющие организации. И именно от их работы во многом будет зависеть приход тепла в квартиры горожан. Если в квартире не будет обеспечен комфортный температурный режим, исполнитель – УК или ТСЖ – обязан наладить систему отопления. Также обслуживающие организации отвечают за устранение порывов на внутридомовых сетях.

– 18 сентября завершился последний этап осенних гидравлических испытаний магистральных теплотрасс. На прочность проверены десятки километров магистральных трубопроводов, по которым теплоноситель транспортируется в жилые дома, социальные объекты, административные и офисные здания, на предприятия. Сейчас идут работы по устранению порывов, выявленных в ходе гидравлических испытаний, – рассказал главный инженер СП «ПТС» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Алексей Старцев.

В этом году специалисты ДГК уже заменили изношенные участки трубопроводов общей протяженностью более 3 км. Наиболее масштабные работы прошли во Владивостоке на улицах Нижнепортовой, Калинина, Новоивановской и Народном проспекте.

В плановом режиме идет пополнение запасов топлива, на всех энергообъектах филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» объемы топлива соответствуют нормативным значениям.

Готовность теплосетей к предстоящему отопительному периоду МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» составляет 95 %, котельных – 95,1 %. Помимо плановых ремонтных работ по заказу ВПЭС специалисты подрядных организаций ведут работы по капитальной реконструкции теплотрасс на улице Русской, Партизанском проспекте. Выполнен капремонт изношенной теплосети в районе улиц 3-й Строительной и Новожилова, Народном проспекте.

С начала года в ходе гидравлических испытаний на теплотрассах специалисты ВПЭС и ДГК выявили свыше 1000 порывов, около 97 % из них устранены. На оставшихся участках сетевики ведут ремонтные работы, в связи с чем продлено отключение горячего водоснабжения на ряде улиц.

Завершается паспортизация городских котельных. Специалисты занимаются формированием запасов угля, ведется завоз твердого топлива на островные территории.

Подготовка к нынешнему отопительному сезону в приморской столице началась сразу после завершения предыдущего и в целом, как отметили на заседании, проходит по графику.

Напомним, что согласно нормативу отопление в жилые дома массово подается после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает 8 градусов. Во Владивостоке отопительный сезон наступает обычно во второй половине октября.