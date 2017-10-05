Роботизация кинопроизводства

Четыре премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят фантастика «Бегущий по лезвию бритвы 2049» с постаревшим, но по-прежнему харизматичным Харисоном Фордом, триллер «Между нами горы», отечественная комедия «Жизнь впереди» и боевик «Безбашенные».

«Бегущий по лезвию бритвы 2049» (18+)

В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей – держать репликантов (человекоподобных роботов) под контролем в условиях нарастающего напряжения… Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

«Между нами горы» (16+)

Бен и Алекс, уцелевшие после авиакатастрофы, должны найти общий язык, чтобы выжить в экстремальных условиях далеких заснеженных гор. Когда они понимают, что на помощь к ним никто не придет, они вынуждены отправиться в опасный путь длиной в сотни километров. В борьбе за жизнь между двумя еще вчера незнакомыми людьми неожиданно возникает притяжение.

«Жизнь впереди» (16+)

11 «Б» впервые собирается вместе через 15 лет после выпуска, и эта встреча для одноклассников – удивительная возможность на короткое время вернуться в прошлое. Старые секреты и личные счеты, обиды и первая любовь оборачиваются водоворотом страстей.

«Безбашенные» (16+)

На дне озера охваченной войной Боснии команда спецназа ВМС США «Морские котики» находит клад – золотые слитки стоимостью более $300 млн. Миссия команды, нарушившей присягу и рискующей жизнью, – поднять золото со дна озера. Для других она была бы невыполнимой, но только не для этих безбашенных парней. У них есть 10 часов, чтобы завершить задуманное.