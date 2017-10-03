Тренер пригрозил принять меры

В понедельник «Адмирал» открыл вторую домашнюю серию игр матчем с командой «Автомобилист» из Екатеринбурга в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Это было уже десятое противостояние двух клубов. Всего уральцы одержали семь побед против трех наших.

В начале сезона, 3 сентября, в Екатеринбурге владивостокские хоккеисты уступили со счетом 4:1. Поэтому на льду «Фетисов-арены» «моряки» собирались взять реванш. Их поддерживали более трех тысяч болельщиков.

Нашим тренерам пришлось несколько изменить составы пятерок, поскольку сразу три опытных хоккеиста Владивостока получили различные повреждения и травмы – на время из рабочего режима выпали Вадим Краснослободцев, Антон Волченков и Максим Кицын, их заменили запасные игроки.

На старте первого периода команды обменялись опасными моментами. Причем у хозяев был прекрасный шанс выйти вперед благодаря непрерывным четырем минутам игры в большинстве. Но воспользоваться им не удалось.

Зато в равных составах наши нападающие Максим Казаков и Дамир Жафяров обыграли защитников и вратаря гостей – 1:0. А буквально через 59 секунд свое мастерство проявила следующая тройка нападения «Адмирала» в составе Владимира Ткачева, Артема Земченка и Дмитрия Саюстова – 2:0.

Уральцы не сломились и стремительно ответили точным броском в наши ворота. Через 57 секунд два екатеринбургских нападающих обыграли нашу защиту и сократили разрыв в счете – 2:1. На второй минуте второго периода «автомобилисты» счет сравняли.

В третьей 20-минутке противники играли в открытый атакующий хоккей. Однако удача отвернулась от «Адмирала» и улыбнулась «Автомобилисту». Вначале они забили с помощью удара от левого круга вбрасывания – 2:3. А в конце матча удался индивидуальный проход одному из нападающих гостей – 2:4. Вратарь «моряков» Игорь Бобков ничего не смог сделать.

– К сожалению, вновь не сыграло в полную силу наше первое звено, – расстроенно комментировал после матча главный тренер ХК «Адмирал» Александр Андриевский. – У нас игра получалась ровно до первого пропущенного гола. Ребята старались, выполняли план, который мы придумали перед игрой. Удручает, что первое звено уже который матч проигрывает. Ошибки ведь совершают самые опытные ребята, на которых надеешься. Придется принимать меры.

Проиграв матч на своем льду, «Адмирал» вновь опустился на одну строку в турнирной таблице восточной конференции КХЛ. После 16 туров у наших земляков в активе 15 очков и 12-е место.

Матч 17-го тура «Адмирал» провел вчера против челябинского «Трактора». О нем «В» расскажет в одном из ближайших номеров.