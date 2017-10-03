«Приморочка» с боями готовится к чемпионату страны

В Иркутске завершился волейбольный турнир среди женских команд на кубок Сибири и Дальнего Востока памяти заслуженного тренера СССР Ольги Ивановой. Владивостокская «Приморочка» заняла на этих соревнованиях четвертое место, хотя годом ранее была вторая.

Обладателем регионального кубка стал «Сахалин», серебро – у красноярского «Енисея», которому эксперты прочили победу, третье место у «Тюмени-ТюмГУ».

Уже к середине турнира стало ясно, что «Сахалин» и «Енисей» никого из соперников в борьбе за кубок не подпустят, а обладатель приза определится в их очном противостоянии. Основная борьба, как ни странно, разгорелась за бронзовые награды. И у «Приморочки» были все шансы зацепиться за третью строчку турнирной таблицы.

В предпоследнем поединке на паркете прибайкальского Дворца спорта «Труд» наши земляки уверенно в трех сетах переиграли волейболисток команды «Ангара». Счет по партиям – 17:25, 21:25 и 19:25.

Судьба бронзовых медалей решалась в завершающем поединке «Приморочки» со студентками «Тюмень-ТюмГУ». Для выявления сильнейшего понадобились все пять сетов, причем в двух партиях борьба выходила за рамки 25-очкового показателя, и дело дошло до тай-брейка. Итоговый результат – 12:25, 27:25, 25:21, 24:26 и 15:11. В составе «Приморочки» отличились доигровщики Ольга Ефимова (21 очко) и Юлия Гильманова (13), центральная блокирующая Юлия Шишкина (13), диагональный игрок Марина Громова (12), связующая Ольга Лифанова (8) и центральная блокирующая Анастасия Бурдюкова (8).

С двумя победами и тремя поражениями наши девушки стали лишь четвертыми.

– Обидное поражение, хотя поначалу все складывалось удачно, – подвел итог выступлению команды главный тренер ВК «Приморочка» Александр Стаценко. – Ключевая партия была вторая, мы вели в ней 23:19 и в итоге отдали ее, подняв таким образом соперника. «Тюмень» показала, что она команда с характером. Конечно, сказалось отсутствие нашего капитана Светланы Чесноковой, не сыгравшей из-за травмы. И в конце поединка не хватило точных ударов в завершение атак, поэтому не смогли забить необходимые мячи. Я недоволен итоговым четвертым местом, но, наверное, сейчас это наш уровень подготовки. Будем целенаправленно и усердно готовиться дальше. Наша главная задача – успешно выступить на чемпионате страны.

Вечером 7 октября «Приморочка» во Владивостоке стартует в высшей лиге «А» чемпионата России по волейболу среди женщин. Первый матч наша команда проведет на домашней площадке спорткомплекса «Олимпиец» с московским клубом «Луч».