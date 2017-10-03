Начинающих яхтсменов не остановил ни ураган, ни штиль

В акватории Амурского залива завершилась детско-юношеская регата «Закрытие сезона». В соревнованиях приняли участие более 70 воспитанников разных яхт-клубов Владивостока: «Алые паруса», «Навигатор», «Семь футов», а также яхт-клуба из Славянки.

Как явствует из названия, этой регатой юные яхтсмены завершили парусный сезон во Владивостоке.

Соревнования проходили в два гоночных дня, и это были очень непростые дни, сообщила пресс-служба «Семи футов». В первый день ветра фактически не было, с трудом удалось провести две гонки. А на второй – природа словно решила «додать недодаденное», и ветер был сильный и нестабильный, что тоже не позволяло качественно проводить гонки. Но юным яхтсменам и ветер оказался нипочем. В классе «Оптимист» среди мальчиков победителем стал Марк Овчинников (клуб «Алые паруса»), среди девочек – Мария Шилакина (клуб «Семь футов»), в классе «Лазер-радиал» – Даниил Майстровский (клуб «Семь футов»), в классе «Кадет» победили Александр Коваль и Лев Прусс (клуб «Семь футов»), в классе «420» – Анна Гутникова и Игорь Чащин (клуб «Навигатор»).