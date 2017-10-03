На Русском назовут сильнейшего среди юных самбистов России

Во Владивостоке впервые пройдет первенство России по самбо среди юношей и девушек.
С 6 по 8 октября в кампусе ДВФУ на Русском соберутся более 500 спортсменов 14–16 лет со всей страны, передает портал Sportprimorye. Самбисты будут выявлять сильнейших в десяти весовых категориях среди юношей и девушек. Начало схваток ежедневно в 10.00, торжественный парад открытия состоится в пятницу, 6 октября, в 17.00.
Спортсменов, занявших первые, вторые и два третьих места, наградят медалями и дипломами соответствующих степеней Министерства спорта Российской Федерации, а также памятными подарками.
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития самбо в Приморском крае и России, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов и формирования национальной сборной команды для участия в первенстве Европы в Хорватии 1–4 декабря 2017 года.
Автор : Отдел новостей «В»
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