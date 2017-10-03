Попали в десятку

Названа десятка российских регионов с самым большим количеством иномарок‍.

Лидером списка стала Калининградская область, где 95,5 % всех машин региона иностранные, сообщает портал «Прайм» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». На втором месте Приморский край – 93,6 % составляет доля иномарок от всего автопарка региона.

Аналитики отмечают, что оба этих субъекта являются анклавами иномарок, так как именно сюда долгое время осуществлялся ввоз подержанных машин: в Калининградскую область – из стран Европы, а в Приморье – из Японии.

– Стоит обратить внимание, что в топ-10 регионов с наибольшей долей иномарок присутствует немало дальневосточных субъектов РФ, – пишет агентство и добавляет, что в Сахалинской области и Хабаровском крае доля иномарок также превосходит 90 %.

Наличие в этом списке двух мегаполисов (Москвы и Санкт-Петербурга), где доля иномарок превышает 80 %, аналитики объясняют более высоким уровнем заработной платы, который характерен для столичных регионов.

А вот большая часть субъектов Кавказа входит в топ-10 регионов с наименьшей долей иномарок в парке.

Отчасти это связано с не столь широкими экономическими возможностями, которые имеют местные жители, поэтому тут очень высока доля отечественных машин – свыше 60 %.

Всего же в России на середину текущего года насчитывается более 25 млн иномарок, что соответствует 60 % от всего парка легковых авто в России.