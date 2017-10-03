Покупателей автомобилей заманивали мифическими льготами

​Первый приговор по делу о многочисленных мошенничествах на авторынке «Зеленый Угол» вынесен Ленинским районным судом Владивостока.

По версии следствия, в организованную преступную группу, орудующую на самом знаменитом авторынке региона, входило девять человек. Первой по этапу пошла представительница слабой половины.

– Жительница краевого центра осуждена за совершение преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), – уточнила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина. – Как установлено в судебном заседании, фигурантка в составе организованной преступной группы занималась хищением денежных средств у иногородних граждан, желавших приобрести автомобиль.

Криминальная схема не сильно отличалась от популярного в 90-е годы лохотрона: один из участников группы представлялся работником администрации авторынка и предлагал приобрести автомобиль на выгодных условиях. Для этого нужно было приобрести карту, якобы дающую право на скидки и другие льготы при покупке автомашины. Убедившись в заинтересованности покупателя, к данному процессу оперативно подключались все остальные члены преступной группы, выполняя роль других покупателей и тем самым создавая искусственный спрос на получение скидочной карты.

– Потерпевшие всегда проигрывали в этих стихийных лжеторгах, так как второй участник (один из членов группы) вносил большую сумму, чем добросовестный покупатель, – рассказала Телегина. – Завладев денежными средствами жертвы, «представители администрации авторынка» скрывались с места происшествия.

Действуя подобным образом, злоумышленникам удалось обмануть порядка 25 потерпевших, причинив ущерб на общую сумму свыше 11 млн рублей.

Фигурантка дела, над которой состоялся суд, получила наказание в виде лишения свободы на три с половиной года в исправительной колонии общего режима. Столь мягкий приговор обусловлен тем, что подсудимая заключила соглашение о сотрудничестве, и ее уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

Что касается остальных восьми участников преступной группы, включая ее организатора, то их уголовное дело еще расследуется. Мужчинам светит срок до 10 лет лишения свободы.