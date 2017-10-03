Китайцы едут. Автопробегом

В Приморье проходит очередной трансграничный автопробег «Дружба», приуроченный к празднованию 72-й годовщины окончания Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе края.
Начался он 1 октября, и группа туристов из китайской провинции Хэйлунцзян в составе автоколонны уже возложила цветы к памятнику воинам 1-го Дальневосточного фронта, павшим в боях с милитаристской Японией в августе 1945 года, в поселке Пограничном.
Но больше всего времени китайские «автопробежчики» проведут во Владивостоке. За два дня они успеют посетить центральную городскую площадь и Корабельную набережную, познакомятся с памятником борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, побывают в Приморском океанариуме и на мемориальной подводной лодке С-56, возложат цветы к Вечному огню в комплексе «Боевая слава Тихоокеанского флота», а также в рамках обзорной экскурсии увидят железнодорожный вокзал, привокзальную площадь с памятником Владимиру Ленину и памятную отметку начала и конца Транссибирской магистрали «9288 км».
Также в программе автопробега мероприятия в Уссурийске, Спасске-Дальнем и поселке Горный Ключи. Как сообщила пресс-служба края, основная цель мероприятия – укрепление дружественных связей между Приморьем и приграничными регионами Китая, развитие двустороннего российско-китайского сотрудничества в сфере туризма.
Автор : Отдел новостей «В»
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