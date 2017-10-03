Экологические проблемы перечислят школьники

Школьники и студенты Владивостока соберутся на экологическую конференцию «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов – новый взгляд!», организатор которой администрация приморской столицы.

Конференция пройдет 17 и 18 октября в научной библиотеке Дальневосточного федерального университета. Доклады на актуальные экотемы на форуме представят около 200 школьников и студентов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как уже писал «В», основные темы докладов:

– экологическое состояние и меры по улучшению экологической обстановки во Владивостоке;

– пути совершенствования системы озеленения во Владивостоке;

– проблема утилизации ТБО во Владивостоке, перспективы ее решения;

– рациональное использование природных ресурсов;

– опыт решения экологических проблем во Владивостоке, а также на примере других городов;

– очистные сооружения, очистка выбросов в атмосферу, безотходное и малоотходное производство Владивостока;

– экологическая культура как основа решения экологических проблем Владивостока.

К участию в конференции приглашаются школьники от 13 до 17 лет и студенты от 18 до 23 лет. Для участия необходимо не позднее 8 октября отправить текст доклада на одну из вышеперечисленных тем и заполненную регистрационную форму на электронную почту: ecovlad2017@mail.ru. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8-914-073-7847.

Доклады оценит жюри, в состав которого войдут представители некоммерческих экологических организаций, администрации Владивостока, экологи, биологи.

По окончании конференции все участники станут обладателями дипломов. Призеры будут приглашены на «Экошоу-2017», которое состоится 24 октября, где им будут вручены ценные подарки.