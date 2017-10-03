Дальше ВВО не отправят

В Восточном военном округе стартовала осенняя призывная кампания «Осень-2017».

Первые отправки призывников начнутся уже в третьей декаде октября, а массовые стартуют с 15 ноября текущего года.

Всего военными комиссариатами округа будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы более 9 тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Более 1 тысячи новобранцев из Хабаровского края и Республики Бурятия, порядка полутора тысяч из Республики Саха (Якутия), из Забайкальского края более 1,7 тысячи. Но наибольшее количество граждан будет призвано в Приморском крае – более 1,9 тысячи призывников, сообщили в пресс-службе ВВО.

На призывных пунктах всех новобранцев обеспечат военной формой нового образца, в том числе зимней, каждому будут выданы армейский несессер с предметами личной гигиены, банковская карта для начисления денежного довольствия.

Кроме того, военнослужащие по призыву получат персональные электронные карты, на которых будет храниться и пополняться вся информация о призывнике. Это биографические, медицинские данные, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое. Всего около 59 пунктов.

99 процентов призывников будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

В соответствии с изменениями в законодательстве РФ с 1 июня 2017 года гражданин, имеющий среднее профессиональное образование, может отслужить два года по контракту вместо одного года по призыву.

Осенняя призывная кампания завершится 31 декабря.