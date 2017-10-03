Что скрывается за броней инкассаторской машины

Дальневосточное ГУ Банка России снова откроет свои двери для жителей и гостей Владивостока.

В субботу, 14 октября, все желающие смогут познакомиться с историей Центрального банка Российской Федерации в Приморье, узнать больше о финансовой системе нашей страны.

Жители и гости Владивостока имеют уникальную возможность попасть в музей Дальневосточного главка Банка России, ознакомиться с экспонатами, рассказывающими о становлении банковской системы в регионе в разные исторические периоды, а также увидеть инкассаторскую машину, проверить уровень своей финансовой грамотности и заодно подлинность имеющихся наличных денег. И, конечно же, получить сувениры от Банка России.