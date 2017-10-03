Знания купить нельзя

Первые четыре года обучения, когда все предметы вела один педагог, отпрыск моего товарища, как и его одноклассники, поголовно получали только хорошо и отлично.
Но в этом году, когда предметы стали вести разные преподаватели, положение с успеваемостью кардинально изменилось. Вчерашние отличники вдруг стали получать тройки и даже двойки. Причем по предметам, по которым у них не было проблем в начальной школе, например, по математике, по английскому языку. В неудах по русскому вообще утонула едва ли не треть класса.
Как показали контрольные работы, некоторые пятиклассники не знали правила грамматики и орфографии, которые изучали в начальной школе. За неудовлетворительные знания лицеисты получали соответствующие отметки. Как следствие, скандалы дома, слезы детей, испорченные нервы их близких.
Подобная ситуация, естественно, не устраивала родителей. Возмущенные мамаши обвинили словесника в излишне жестких требованиях и потребовали у директора лицея заменить педагога. Мол, слишком много учитель требует от учеников на уроках да еще перегружает их домашними заданиями.
– Мы платим за обучение, поэтому имеем право контролировать учебный процесс и диктовать свои условия, – полагали недовольные родительницы.
Заводилой у них была, по словам моего приятеля, председатель родительского комитета, нахрапистая и скандальная. Все четыре года начальной школы она буквально заваливала классного руководителя цветами и подарками по любому поводу, собирая с родителей деньги. Дети получали хорошие оценки, и всех это, очевидно, устраивало.
Этот конфликт еще не разрешился. По словам моего приятеля, опальный филолог – преподаватель со стажем и хорошей репутацией. Поэтому родители, чьи дети получают по русскому языку заслуженные четверки и пятерки, надеются, что руководство лицея примет правильное решение. Можно, конечно, ставить всем ученикам отлично и хорошо, если родители платят. Почему бы и нет, если им так хочется? Только будет ли прок от такой «купли-продажи» знаний – вопрос спорный.
Кстати, эксперты отмечают: переход из начальной в среднюю школу – всегда стресс для ребенка. В это время именно от родителей требуется проявлять внимание к тому, как ребенок готовит уроки, с каким настроением идет в школу, и помочь ему по необходимости. Как и чем именно, возможно, стоит обсудить с новыми учителями. А скандал в данном случае никому пользы не принесет. Главное, детям никак не поможет.