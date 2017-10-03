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Знания купить нельзя

У моего приятеля сын учится в пятом классе лицея при известном в городе вузе. Обучение платное. Причем каждый год цена возрастает на 500–700 рублей без объяснения на то причины. Но наша история не об этом.

Первые четыре года обучения, когда все предметы вела один педагог, отпрыск моего товарища, как и его одноклассники, поголовно получали только хорошо и отлично.

Но в этом году, когда предметы стали вести разные преподаватели, положение с успеваемостью кардинально изменилось. Вчерашние отличники вдруг стали получать тройки и даже двойки. Причем по предметам, по которым у них не было проблем в начальной школе, например, по математике, по английскому языку. В неудах по русскому вообще утонула едва ли не треть класса.

Как показали контрольные работы, некоторые пятиклассники не знали правила грамматики и орфографии, которые изучали в начальной школе. За неудовлетворительные знания лицеисты получали соответствующие отметки. Как следствие, скандалы дома, слезы детей, испорченные нервы их близких.

Подобная ситуация, естественно, не устраивала родителей. Возмущенные мамаши обвинили словесника в излишне жестких требованиях и потребовали у директора лицея заменить педагога. Мол, слишком много учитель требует от учеников на уроках да еще перегружает их домашними заданиями.

– Мы платим за обучение, поэтому имеем право контролировать учебный процесс и диктовать свои условия, – полагали недовольные родительницы.

Заводилой у них была, по словам моего приятеля, председатель родительского комитета, нахрапистая и скандальная. Все четыре года начальной школы она буквально заваливала классного руководителя цветами и подарками по любому поводу, собирая с родителей деньги. Дети получали хорошие оценки, и всех это, очевидно, устраивало.

Этот конфликт еще не разрешился. По словам моего приятеля, опальный филолог – преподаватель со стажем и хорошей репутацией. Поэтому родители, чьи дети получают по русскому языку заслуженные четверки и пятерки, надеются, что руководство лицея примет правильное решение. Можно, конечно, ставить всем ученикам отлично и хорошо, если родители платят. Почему бы и нет, если им так хочется? Только будет ли прок от такой «купли-продажи» знаний – вопрос спорный.

Кстати, эксперты отмечают: переход из начальной в среднюю школу – всегда стресс для ребенка. В это время именно от родителей требуется проявлять внимание к тому, как ребенок готовит уроки, с каким настроением идет в школу, и помочь ему по необходимости. Как и чем именно, возможно, стоит обсудить с новыми учителями. А скандал в данном случае никому пользы не принесет. Главное, детям никак не поможет.

Автор : Сергей КОЖИН

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