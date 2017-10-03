По всей стране – ни рублем больше

В течение двух недель – до 14 октября – Владивосток будет участвовать в Российском ресторанном фестивале.
Это мероприятие уже второй раз проходит в нашей стране, и на этот раз в нем приняли участие 11 городов. Среди них Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Сочи, Екатеринбург и другие. Целью фестиваля, как сообщили его организаторы, является развитие гастрономического туризма, а также привлечение внимания публики в каждом городе-участнике к возможностям и потенциалу местных продуктов. Ведь большинство блюд, входящих в фестивальный сет из 3–5 наименований (каждый ресторан сам решает, будут это фирменные или специально к фестивалю придуманные блюда), готовятся именно из местных продуктов. Кстати, стоимость сета фиксированная – по всей стране и во всех ресторанах-участниках одинаковая.
Во Владивостоке участниками фестиваля стали сразу 10 заведений – Zuma, «Супра», Old Fashioned Gastrobar, Syndicate, Bistro № 8, Pazzo Coffee Lab, Studio, «Пятый океан», «Молоко и мед» и «Огонек». Показательно, что в каждом заведении меню с фестивальным сетом будет набрано в том числе и шрифтом Брайля.
Автор : Отдел новостей «В»
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