Отпуск, тебя всегда мало

Более четверти приморцев, побывавших летом в отпуске, с большим трудом вернулись затем на рабочее место, сообщила служба исследований сайта по поиску и подбору персонала HeadHunter.

Организация провела опрос среди наших земляков, и обнаружилось, что более четверти опрошенных буквально борются с желанием уволиться по возвращении на рабочее место.

Кстати, заодно служба исследований выяснила, как и где приморцы предпочитают проводить отпуск. Оказалось, этим летом путешествия по России и заграничные поездки пользовались практически одинаковой популярностью среди опрошенных граждан – 36 % и 35 % соответственно. Заграничные поездки наиболее популярны среди специалистов начальных уровней и линейных управленцев, а топ-менеджмент предпочитает заграничным поездкам путешествия внутри страны — чуть больше половины (57 %) руководителей провели свой летний отпуск на российских курортах или в туристических путешествиях по стране.

Большая доля опрошенных (68 %), имеющих постоянную работу, отдыхали именно летом. Наименьшей популярностью среди отпускников пользовался зимний сезон – лишь 5 % опрошенных были в отпуске в зимнее время. Практически каждый десятый (12 %) еще не уходил в отпуск в этом году.

Среди тех, кто решил вовсе отказаться от положенного законодательством отдыха в 2017 году, многие (46 %) ссылаются на отсутствие финансовой возможности отправиться куда-нибудь отдохнуть. Причем 20 % отказываются от отпуска из-за нежелания терять в зарплате и 11 % предусмотрительно рассчитывают на хорошие выплаты в случае увольнения или суммировать дни отдыха в следующем году.