Исполнителей патриотической песни соберут в Уссурийске

Общество

Конкурс-фестиваль патриотической песни «Голос сердца – 2017» пройдет в Уссурийске с 3 по 4 ноября, сообщили в пресс-службе края.

К участию приглашаются самодеятельные творческие коллективы, военнослужащие, курсанты, студенты, школьники, а также сольные исполнители. Возраст участников не ограничен, уточнили представители Приморской региональной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». Заявку на участие необходимо подать до 20 октября 2017 года.