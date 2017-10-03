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Общество

Исполнителей патриотической песни соберут в Уссурийске

Конкурс-фестиваль патриотической песни «Голос сердца – 2017» пройдет в Уссурийске с 3 по 4 ноября, сообщили в пресс-службе края.

К участию приглашаются самодеятельные творческие коллективы, военнослужащие, курсанты, студенты, школьники, а также сольные исполнители. Возраст участников не ограничен, уточнили представители Приморской региональной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».

Заявку на участие необходимо подать до 20 октября 2017 года.

Автор : Отдел новостей «В»

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