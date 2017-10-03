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Общество

Чтобы не путали касатика с клопогоном

Серия новых карманных определителей «Травянистые растения на Земле леопарда» теперь доступна для гостей национального парка. Три красочных мини-атласа позволят каждому туристу ближе познакомиться с природой юга Приморья и ощутить себя исследователем ее уникальной флоры, сообщила пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».

Юг Дальнего Востока – необыкновенное место, где встретились тайга и тропики. «Земля леопарда» находится на территории, не затронутой последним оледенением. Благодаря этому здесь сохранилось богатое биоразнообразие, равного которому нет нигде на Дальнем Востоке. В этих заповедных лесах по сей день можно увидеть древние реликтовые растения и редчайших животных.

Уже со второй половины марта оттаявшая почва «Земли леопарда» начинает покрываться нежной зеленью и множеством цветов. Большинство туристов называет их подснежниками, колокольчиками, лютиками, не вдаваясь в тонкости биологических названий. Но понимание, насколько неповторим цветочный пейзаж Приморья, нередко будит интерес гостей нацпарка к ботанике. Благодаря цветным фотографиям новых определителей туристы «Земли леопарда» смогут лично распознать растение, а также узнать о нем немало интересного. Мини-атласы коротко сообщают о легендах, связанных с представленными растениями, его полезных свойствах и, что немаловажно, о степени его ядовитости.

И теперь с помощью определителей каждый турист легко сможет отличить касатик одноцветковый (ирис) от клопогона даурского, поразив своими знаниями друзей и родных. 

Автор : Отдел новостей «В»

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